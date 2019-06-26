0553 313 94 23

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26 gözaltı

Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:52
Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26 gözaltı

Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında, aralarında görevde bulunan ve ihraç olan asker, polis, öğretmen ile askeri okul ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adana merkezli Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin’de düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı olan firari 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.


Yapılan çalışmalarda, şüphelilerden bir kısmının, FETÖ’nün ‘KPSS çalışma evleri’nde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı, Bank Asya’ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu ‘mahrem imam’ olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sani Konukoğlu Ortaokulu öğrencisi Türkiye birincisi oldu
    1. Sani Konukoğlu Ortaokulu öğrencisi..
    2. Hollandalı öğrenciler yaptı! Güneş..
    3. Ters devrilen otomobilden yara almadan..
    4. Tüfekle yaralanan peçeli baykuş tedavi..
    5. "Orta Asya, iklim değişikliğinin..
    6. Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1’i..
    7. Konya’da LGS sınavında tam puan alan..
    8. Tarsus Su Parkı’nın havuz suyu..
    9. May’den Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    10. “Zirvede Ben de Varım”da keşfedilen 4..
    11. Bakan Turhan: "Bu çalışmamız..
    12. Adygea Rüzgar Enerjisi Santrali’nin..
    13. Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü
    14. Nevşehir Belediyesi’nin sıcak asfalt..
    15. Teknoloji şirketleri kullanıcı..
    16. Söke Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen..
    17. Elazığ’da İpekböceği Yetiştiriciliği..
    18. Çay sanayicisi şikayetçi
    19. Aylan Kürdi’nin kısacık hayatı film..
    20. Seçer: “Halkımdan aldığım mesajı..
    21. GÜNCELLEME 3 - Edirne'de düzensiz..
    22. Denizde bulduğu taşın araştırılmasını..
    23. Bulgarlar Kayseri’ye Hayran Kaldı
    24. SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN..
    25. Kaymakam Aydın, asfalt çalışmalarını..
    26. Kremlin: "G20 Zirvesi’nde Putin ve..
    27. Bakan Akar'dan 'terhis' açıklaması!
    28. Parlamento kritik yasayı onayladı!..
    29. Mardin’de dijital dönüşüm, e-ticaret..
    30. ANALİZ- Gürcistan'daki protestocuların..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler