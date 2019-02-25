0553 313 94 23

Adana merkezli FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon

Adana merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:10
Adana merkezli FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon

Adana merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14’ü muvazzaf toplam 18 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.


Operasyonda şu ana kadar 3’ü Adana’da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


Hava ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 9 astsubay ve 6 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’deki 2 cinayete yardım ve yataklık yapan şahıslara şafak operasyonu: 9 gözaltı
    1. Kocaeli’deki 2 cinayete yardım ve..
    2. jandarma uzman erbaş alımları ne zaman..
    3. "Dangal" filminde anlatılan Hint..
    4. Güven tazeleyen Çizen: “Aşım yok diyen..
    5. Narlıdere Metrosu’nda "ilk ışık"..
    6. Yanak küçültme ameliyatı ile çekicilik..
    7. 'Binbir Surat Pehlül' yakalandı!..
    8. Biga Kızılay Şubesi Olağan Genel..
    9. Gürcü otobüsüne kaçak içki ve sigara..
    10. Kolin İnşaat’ın İGA’daki hisselerinin..
    11. Uzungöllü turizmciden "Uzungöl’e araç..
    12. GRAFİKLİ - Filistinli âlim Mescid-i..
    13. Gençler dijital robota dönüştü
    14. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    15. Bartın'da "sahte çek" operasyonu
    16. Konyalı sanayiciler, Aselsan’la ikili..
    17. Göztepe’de Tamer Tuna tartışmalarla..
    18. Kuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardı
    19. Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır..
    20. UTAŞ Uşakspor, Bahri Kaya ile yolları..
    21. NRC Genel Sekreteri Egeland: "Yemen’in..
    22. Vali İbrahim Akın; "Vergi bilincini..
    23. Tarihçi Kemal Karpat, son yolculuğuna..
    24. Su ürünleri ihracatı hedefine..
    25. Söke’de yasak avcılığa geçit yok
    26. Akkaya’ya çok amaçlı sosyal alan
    27. Beslenmede efsaneler ve gerçekler
    28. Toprakkale Belediyesi’nde ’Sıfır Atık..
    29. Hurdaya dönen TIR'da sıkışan sürücü,..
    30. Ömer Günel; “Sokakla temasını kaybeden..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz