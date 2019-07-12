Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan polisler sağlık kontrolünden geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 10’u aktif görevde 2’si ihraç olan polislere yönelik gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Temmuz günü şafak vakti Adana merkezli 8 ilde zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Adana merkezli Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Muş, Kars, Muğla ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, başka bir soruşturmada elde edilen dijital materyalde bulunan örgüte ait ‘fişleme belgelerinde örgüt mensubu şeklinde kodlandıkları, etkin pişmanlıktan yararlanan şahıslar tarafından haklarında verilmiş beyan ve teşhis işlemi bulunduğu, örgüt tarafından ‘mahrem imamlarla’ gizli bir şekilde haberleşmek amacıyla kullanılan ankesörlü ve sabit hatlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları ileri sürüldü.

Zanlılar Adana’ya getirildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek sorgulanmaya devam edildi.