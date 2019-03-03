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Adana merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu

Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 38 şüpheliden 10'u ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

03 Mart 2019 Pazar 09:31
Adana merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu

Adana merkezli 7 ilde dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 38 şüpheliden 10'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 28 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütünü yönelik 28 Şubat'ta Adana, İzmir, Bursa, Antalya, Giresun, Hatay ve Malatya'da "Son haciz" adıyla düzenlenen operasyon kapsamında aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 38'e yükseldi.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şebeke elebaşı olduğu iddia edilen A.Ç'nin (47) de arasında yer aldığı 28 şüphelinin ise "nitelikli dolandırıcılık", "çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetmek ve bu örgüte üye olmak" suçlamalarıyla sorguları sürüyor.

Bu arada, kendilerini icra müdürü olarak tanıtan şüphelilerin telefonla kamu kurumlarının santrallerini arayarak irtibat kurdukları, aralarında kurum müdürü, hemşire, doktor, subay, astsubay ve öğretmenlerin de olduğu 85 kamu görevlisini 550 bin lira dolandırdığı ileri sürüldü.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütünü teknik ve fiziki takibe almıştı.

Yapılan çalışmanın ardından ekipler, 28 Şubat'ta suç örgütüne yönelik 7 ilde 500 polisin katılımıyla düzenlediği operasyonda, şebeke elebaşı olduğu ileri sürülen A.Ç'nin de arasında olduğu 35 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şebekenin, telefonla ulaştıkları kamu görevlilerini, piyasa değerinin altında araç satma vaadiyle sözde "ihale bedeli" adı altında kendi hesaplarına para yatırmalarını sağlayarak dolandırdığı öne sürülmüştü.

Bu yöntemle suç örgütünün, 550 bin liralık haksız kazanç sağladığı, teknik takip kapsamında ise çok sayıda kamu görevlisinin 450 bin lira dolandırılmasının önüne geçildiği öğrenilmişti.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 09:31
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. Hatay
  4. Giresun
  5. Bursa
  6. Antalya
  7. Adana
  8. dolandırıcılık
  9. operasyon

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