Adana merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 17'si tutuklandı

ADANA (AA) - Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 zanlıdan 17'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana, İstanbul, Antalya ve Diyarbakır'da 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 43 kişinin işlemleri tamamlandı. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 17'si tutuklandı, 26'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin firari 9 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor. Adana merkezli İstanbul, Antalya ve Diyarbakır'da 55 adrese 600 polisin katılımıyla 19 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmış, firari 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 43 olmuştu.

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