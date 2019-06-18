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Adana merkezli 4 ildeki terör operasyonu

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüphelinin büyük bir bölümünün HDP Adana Gençlik Meclisi üyesi olduğu öğrenildi- Şüphelilerden bazılarının adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca, 5 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 655 gram patlayıcı madde ile 281 ateşleme fünyesi ele geçirildiği belirtildi

18 Haziran 2019 Salı 09:15
Adana merkezli 4 ildeki terör operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüphelinin büyük bir bölümünün HDP'nin Gençlik Meclisi üyesi olduğu, bazılarının adreslerinde ruhsatsız çok sayıda silah ile patlayıcı madde ve ateşleme fünyesi ele geçirildiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de düzenlenen ve 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Şüphelilerin büyük bir bölümünün HDP Adana Gençlik Meclisi üyesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerden bazılarının adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 5 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, 655 gram patlayıcı madde, 281 ateşleme fünyesi, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin ise yakalanma çalışması sürüyor.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 7'si 18 yaşından küçük 35 şüpheliden 30'u dün yakalanmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart ve afiş asıp, duvarlara yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına yasa dışı meşaleli yürüyüş yapma, el yapımı patlayıcı ile havai fişekli saldırı eylemlerinde bulunduklarının değerlendirildiği kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:15
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