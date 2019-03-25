Adana merkezli 34 ilde FETÖ/PDY operasyonu Terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 34 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 40'ı yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen; 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 1 teğmen, 22 astsubay ve 21 uzman çavuş rütbesindeki 41'i aktif görevde 51 şüpheliye yönelik 34 ilde operasyon gerçekleştirildi. Tespit edilen adreslerde 40 şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü. Diğer 11 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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