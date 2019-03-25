0553 313 94 23

Adana merkezli 34 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:00
Adana merkezli 34 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 34 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 40'ı yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen; 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 1 teğmen, 22 astsubay ve 21 uzman çavuş rütbesindeki 41'i aktif görevde 51 şüpheliye yönelik 34 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Tespit edilen adreslerde 40 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

Diğer 11 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:00
  1. 51 şüpheli
  2. Adana
  3. askeri yapılanma
  4. deşifre
  5. FETÖ/PDY
  6. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da Rottweiler dehşet saçtı
    1. Adana'da Rottweiler dehşet saçtı
    2. GRAFİKLİ - Cezayir tarihindeki 5..
    3. Batı Afrika’da siyasi istikrarın..
    4. Antik Kent’e ziyaretçi akını
    5. Garanti İnternet'ten "Swift Takip..
    6. Kütahya İŞKUR’dan TYP kapsamında 300..
    7. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    8. Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını..
    9. Bakan Gül AA Editör Masası'na konuk..
    10. Kaymakam Halim yaşlıları evlerinde..
    11. Kar ve tipide mahsur kalan ambulans..
    12. Bozkırın ortasındaki "sahil kenti"..
    13. GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 7...
    14. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    15. STK temsilcileri seçimlerde kimi..
    16. Doktor Arslan’a sevgi seli
    17. Şaphane’ye yeni itfaiye aracı
    18. CHP, Selahattin Demirtaş’ın sesiyle oy..
    19. Tedavi için hastaneye gidince göçük..
    20. Şampiyon at icralık oldu
    21. Öğrencilere 168 milyon ders kitabı..
    22. Servis minibüsü ağaçları yerinden..
    23. TCMB repo ihalesi açmadı
    24. Muğla'da yakalandı! Yaşının 6 katı..
    25. (Özel) Yok böyle sünnet çocuğu...Şehit..
    26. Türkiye’nin en büyük kongre merkezi..
    27. Maximum Kart'tan Hepsiburada'da vade..
    28. ’Filenin Aslanları’ finalde sahneye..
    29. Başkan adayı Türemiş, rap kliple ilgi..
    30. Permakültür çiftliği için karavanla 8..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok