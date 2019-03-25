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Adana merkezli 34 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon

Adana merkezli 34 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 kişi gözaltına alındı.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:03
Adana merkezli 34 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon

Adana merkezli 34 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 kişi gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik Adana merkezli 34 ilde operasyon düzenlendi.


Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41’i muvazzaf toplam 51 asker şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.


Hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 1 teğmen, 22 astsubay ve 21 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor.


Operasyon kapsamında şu ana kadar 3’ü Adana’da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 29 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:03
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