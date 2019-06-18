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Adana merkezli 3 ildeki terör operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 13'ü adliyeye sevk edildi

18 Haziran 2019 Salı 14:30
Adana merkezli 3 ildeki terör operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 19 zanlıdan 13'ü adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 12 Haziran'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana, Mersin ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı "örgüt üyeliği", "örgüt adına toplantı düzenleme, düzenlenen toplantılara katılma" ve "Suriye'ye eleman aktarma" gibi iddialarla adliyeye sevk edildi.

Bu arada, evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlılardan M.K'nin gruba liderlik yaptığı öne sürüldü.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli 3 ilde 19 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, özel harekat ekipleri tarafından koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:30
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