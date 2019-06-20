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Adana merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 49 kişinin gözaltına alınarak, 8 kişinin tutuklanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan 41 şüpheliden 5'i daha savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

20 Haziran 2019 Perşembe 18:10
Adana merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni eğitim yapılanmasıyla ilgili 49 zanlıdan 8'inin tutuklandığı soruşturma kapsamında, adli kontrol şartıyla salıverilen 5 zanlı daha savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 Haziran'da Adana, Hatay ve Mersin'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 49 zanlıdan adli kontrol şartıyla serbest kalan 5 kişi savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler H.D, S.Ö, M.C.Ö, M.T. ve T.D, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla Adana, Hatay ve Mersin'de 6 özel eğitim ve etüt merkezine operasyon düzenlemişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 49'u gözaltına alınmış, 8'i tutuklanmış, 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık açıklamasında, FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanması çerçevesinde, dershanelerin kapanmasının ardından örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen öğretmenlere maddi kaynak sağlamak, eleman temin etmek amacıyla örgütsel işlem yapılmayan şahıslar üzerinden etüt merkezleri açıldığı belirtilerek, bu merkezlerde darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan şahısların kayıt dışı çalıştırıldığının değerlendirildiği kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:10
  1. 5 şüpheli
  2. Adana
  3. FETÖ/PDY
  4. itiraz
  5. operasyon
  6. savcılık
  7. tutuklama

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