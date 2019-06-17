Adana merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 49 zanlı adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 11 Haziran'da Adana, Hatay ve Mersin'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 49 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürü A.T'in de arasında yer aldığı 49 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Firari 5 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Bu arada, örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı öne sürülen 6 özel eğitim ve etüt merkezinde darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin kayıt dışı çalıştırıldığı iddiasıyla, ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sosyal Güvenlik Kurumunca inceleme başlatıldığı ve bu kurumlardan bazılarında yapılan aramalarda yaklaşık 7 bin dolar ele geçirildiği öğrenildi.

Ayrıca aramalarda ele geçirilen bir notta, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananların tespit edilip yakalanmaları durumunda nasıl savunma yapacaklarıyla ilgili ifadelerin yer aldığı öne sürüldü.



- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 gün önce harekete geçen ekipler, örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla Adana, Hatay ve Mersin'de 6 özel eğitim ve etüt merkezine operasyon düzenlemişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 49'u gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık açıklamasında, FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanması çerçevesinde, dershanelerin kapanmasının ardından örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen öğretmenlere maddi kaynak sağlamak, eleman temin etmek amacıyla örgütsel işlem yapılmayan şahıslar üzerinden etüt merkezleri açıldığı belirtilerek, bu merkezlerde darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan şahısların kayıt dışı çalıştırıldığının değerlendirildiği kaydedilmişti.