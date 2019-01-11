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Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen 42'si muvazzaf 52 asker hakkında gözaltı kararı verildi- Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

11 Ocak 2019 Cuma 08:38
Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 42'si muvazzaf 52 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün mahrem askeri yapılanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen 42'si muvazzaf albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşı rütbesindeki 52 asker hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda Adana merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, aramalar yapıldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü.


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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 08:38
  1. Adana
  2. FETÖ/PDY

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