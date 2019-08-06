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Adana merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla aralarında göreve devam edenlerin de bulunduğu polislere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi

06 Ağustos 2019 Salı 15:16
Adana merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevine devam edenlerin de olduğu polis memurlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 zanlı adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 27'sinin işlemi tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Diğer 14 şüphelinin ise emniyetteki işlemi sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 Ağustos'ta Adana merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda aralarında göreve devam edenlerin de bulunduğu 41 polis yakalanmıştı.

Şüphelilerin, örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:16
  1. 41 şüpheli
  2. Adana
  3. FETÖ/PDY
  4. operasyon

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