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Adana merkezli 19 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında görevine devam edenlerin de bulunduğu 41 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:19
Adana merkezli 19 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında görevine devam edenlerin de bulunduğu 41 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:19
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