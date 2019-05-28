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Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

28 Mayıs 2019 Salı 07:42
Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 07:42
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