Adana merkezli 17 ildeki FETÖ/PDY operasyonu Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 20'si serbest bırakıldı

ADANA (AA) - Adana merkezli 17 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 28 Mayıs'ta 20'si aktif görevde 27 askere yönelik operasyonda 9 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 26'ya yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 21 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla, 5'i de ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Firari bir kişinin arandığı öğrenildi. - Mahrem yapılanma iddiası Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20'si aktif görevde 27 askerin yakalanması için Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kayseri, Hatay, Antalya, Hakkari, Bursa, Konya, Balıkesir, Çanakkale, Şırnak, Elazığ, Van ve Artvin'de operasyon düzenlenmiş, şüphelilerden 17'si yakalanmıştı.

Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri ile jandarmada görevli 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, bir teğmen, 16 astsubay ve 5 uzman çavuş rütbesindeki 20'si aktif görevde 27 asker şüphelinin, FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki kendilerinden sorumlu mahrem imamlar ile ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları iddia edilmişti.



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