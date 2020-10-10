  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
15 Temmuz Adana merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
15 Temmuz

Adana merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:23:00 -
Adana merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 24 şüphelinin tutuklanması için Adana merkezli 12 ilde 3 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında bir şüphelinin daha yakalanması ile gözaltına alınan şüpheli sayısı 23 e çıktı. Yakalananların örgütün  "mahrem yapısı" içinde olduklarını belirtti.

ByLock kullanıcıları oldukları tesbit edilen şüpheliler öğretmen A.E., doktor T.Ş.D, ev hanımı D.G, esnaf M.E.K. ve ihraç edilen polis memuru K.Ş.. Öte yandan esnaf M.E.K'nin örgütün "bölgesel talebinden sorumlu" olduğu iddia edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve örgütün "mahrem yapısı" içinde olduklarını belirten ifadelerde bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de belirlenen adreslerde şafak vakti eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenler, yanı sıra aktif görevdeki doktorlar ve öğretmenler. 22 şüpheli gözaltına alındı.

Polis nezdinde işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan üçü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Aralarında esnaf M.E.K.'nin de bulunduğu 20 şüpheliden 7'si tutuklandı 13 ü ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Polis, adresinde bulunamayan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)
Gündem

Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı basın toplantısında, muhabirlerin Kapalı Maraş so..
'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!
Dünya

'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!

Rusya'nın Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapması sonrası Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, Erme..
Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay
Dünya

Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ateşkes için Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişle..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay