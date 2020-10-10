Adana merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 24 şüphelinin tutuklanması için Adana merkezli 12 ilde 3 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında bir şüphelinin daha yakalanması ile gözaltına alınan şüpheli sayısı 23 e çıktı. Yakalananların örgütün "mahrem yapısı" içinde olduklarını belirtti.

ByLock kullanıcıları oldukları tesbit edilen şüpheliler öğretmen A.E., doktor T.Ş.D, ev hanımı D.G, esnaf M.E.K. ve ihraç edilen polis memuru K.Ş.. Öte yandan esnaf M.E.K'nin örgütün "bölgesel talebinden sorumlu" olduğu iddia edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve örgütün "mahrem yapısı" içinde olduklarını belirten ifadelerde bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de belirlenen adreslerde şafak vakti eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenler, yanı sıra aktif görevdeki doktorlar ve öğretmenler. 22 şüpheli gözaltına alındı.

Polis nezdinde işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan üçü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Aralarında esnaf M.E.K.'nin de bulunduğu 20 şüpheliden 7'si tutuklandı 13 ü ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Polis, adresinde bulunamayan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.