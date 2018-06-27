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Adana liseleri 2018 taban puanları ve yüzdelik dilimleri LGS MEB

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Adana liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2018

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:17
Adana liseleri 2018 taban puanları ve yüzdelik dilimleri LGS MEB

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Adana liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2018

Lise taban puanları 2018 İstanbul

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LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Adana liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB 3 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı yani LGS sınav sonuçlarını dün sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihlerini 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. Adana liseler 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı. İşte özel liselerin taban  puanları ve yüzdelik dilimleri.

İŞTE ADANA LİSELERİ 2018 TABAN PUANLARI VE 2018 KONTENJANLARI

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:17
  1. Adana liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 LGS-MEB

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