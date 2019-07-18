"Adana Lezzet Festivali" Akdeniz Şöleni konseptiyle gerçekleşecek

Adana’da, 4-6 Ekim 2019 tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek ‘‘Adana Lezzet Festivali’’nin yürütme kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Murat Süzen ile yürütme kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, Adana’nın unutulmaz lezzetlerini dünyaya tanıtacak festivalin en iyi şekilde gerçekleşmesi için yapılan hazırlıkları adım adım takip edeceklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri tüm proje ve çalışmalarla Adana’yı önemli bir gastronomi destinasyonuna dönüştürme kararlılığında olduklarını belirten Vali Demirtaş, "Geleneksel mutfağımıza ait değerlerin ön plana çıkarılması ve gastronominin Adana’nın önemli sektörlerinden biri haline dönüşmesi, ilimizin turizm potansiyeline de önemli katkılar sunacaktır. Bu doğrultuda tüm kamu kurum ile sivil toplum kuruluşlarımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bu yıl Akdeniz Şöleni konseptiyle gerçekleştirilmesi planlanan festivalin hazırlık çalışmalarının tüm detayları ile masaya yatırıldığı toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.