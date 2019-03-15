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Adana Kent Sorunları Sempozyumu başladı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu’nun (İKK) düzenlediği Adana Kent Sorunları Sempozyumu’nun dördüncüsü “Kentleşemeyen Adana” temasıyla Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde başladı.

15 Mart 2019 Cuma 13:28
Adana Kent Sorunları Sempozyumu başladı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu’nun (İKK) düzenlediği Adana Kent Sorunları Sempozyumu’nun dördüncüsü “Kentleşemeyen Adana” temasıyla Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde başladı.


Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman, Adana’nın kadim tarihinin, coğrafi özelliklerinin, zengin kültürel birikiminin ve çalışkan insan potansiyelinin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bilgi birikimiyle buluşturulması ile dünyanın sayılı kentleri arasına girecek bir kent haline geleceğini söyledi. Salman, "Siyasi ve ekonomik çıkarcılığın ortadan kaldırıldığı yönetim ilkesine sahip, insan odaklı ve öncelikli hizmet üretmek yerel yönetimlerin temel karakteri olmalıdır. TMMOB toplumsal sorumluluğunun bir gereği olarak, kentimizin doğru yönetilmesi, kamu kaynaklarının yerinde ve doğru kullanımı, plan ve uygulamaların doğa ve çevreyle barışık olması doğrultusunda söz söylemeye, öneri üretmeye ve sermayenin sınırsız sömürü hırsı karşısında yurttaşların haklarının korunması için mücadele etmeye devam edecektir" dedi.


Kent Sempozyumlarının TMMOB örgütlülüğünün en önemli ve en yaygın etkinliklerinden biri olduğuna vurgu yapan TMMOB Başkanı Emin Koramaz da sempozyumlarda bugüne kadar alt yapı hizmetlerinden kentsel dokuya, afetlerden çevre düzenlemesine, turizmden kent suçlarına, ulaşımdan konut projelerine kadar pek çok farklı konuda şehirlerin sorunlarının irdelenerek, çözüm önerilerinin geliştirildiğini vurguladı.


Bu faaliyetlerin TMMOB örgütlülüğünün mesleki ve toplumsal sorumluluğunun bir gereği olduğunu söyleyen Koramaz, şöyle konuştu:


“Türkiye çapında 550 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki örgütü olan TMMOB, sadece meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi değil, aynı zamanda bu mesleki birikimimizi ülkemizin ve toplumumuzun çıkarları doğrultusunda kullanmayı da şiar edinmiş bir örgüttür. Bu bilinçle, meslek alanlarımızla ilgili gelişim ve değişimlerin, politik, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarının derinlemesine kavranması, yorumlanması, toplumun bilgilendirilmesi daha da önemlisi yönetim politikalarının bu çerçevede belirlenmesi doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz.”


Kentteki sorunların fotoğraf sanatçılarının gözüyle yansıtan “Projeli Fotoğraf Sunumu” ile devam eden sempozyuma CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin, Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, TMMOB’a bağlı odaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Sendikalar, Demokratik Kitle Örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İki gün sürecek olan sempozyum, açılış konuşmalarının ardından “Önceki Sempozyumlarda Ne Sunduk? Şehirlerimizde Ne Oldu?” paneli ile devam etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:28
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