Adana imsakiye 2021| Adana’da sahur saat kaçta? Adana iftar vakti ne zaman?
Ramazan ayı Kuran-ı Kerimin indiği mübarek bir aydır. Ramazan ayının tek özelliği bununla sınırlı değildir. Yüce Rabbimiz, kitabı Kuran-ı Kerimde Ramazan ayında oruç tutmamızı biz kullarına emretmiştir. Orucun ecrinden nasibini almak isteyen kişiler oturduğu şehrin sahur ve iftar saatlerini merak etmekte. Adanalılar Ramazan ayında oruç tutmak için, Adana imsakiye 2021, diyanet namaz vakitlerine göre 2021 imsakiye iftar saatlerini araştırıyor. Peki, Adana imsakiye 2021 Adana’da sahur saat kaçta? Adana iftar vakti ne zaman?
Oruç ibadeti, İslam dininin 5 farzından biridir. Hicri Ramazan ayının ilk günü aynı zamanda oruç ibadetinin de ilk günüdür. Ramazan orucunun tutulmasıyla ilgili pek çok hadisi şerif bulunur. Adana şehrinde oturan kişiler, oruç tutmak için imsak ve iftar vakitlerini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Adana imsakiye 2021