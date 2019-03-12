Adana İhlas Pazarlama, başarılı personellerini ödüllendirdi

İhlas pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürlüğü çalışanları, 2018-2019 yılı değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Coşkulu geçen toplantıda, başarılı personeller ödüllendirildi, yeni yılın hedefler belirlendi.

2018 yılı şampiyonlarının ödüllendirildiği toplantıda konuşan İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, “Adana bölgemiz İhlas Pazarlama’nın en başarılı ve kurumsal bölgelerinden, 2018 yılını çok başarılı tamamladık. Bütçe hedeflerimizi, zorlu ekonomik şartlara rağmen yüzde yüz gerçekleştirdik. Başarımızda en büyük etken; arkadaşlarımızın birlik beraberlik-sevgi muhabbet içerisinde çok çalışıyor olmaları. İşine yüreğini katıyor, işinin kalbinde yaşıyor. Müşterilerimizin memnuniyeti ve teşekkürünü her şeyin üzerinde tutuyoruz. Müşterilerimiz bizlerin gerçek dostu ve velinimeti olduğunu hiç unutmuyoruz. Bizleri 50.yıllara taşıyan Müşterilerimizin memnuniyetidir’’ dedi.

Geleri, 2018 yılının karnesini rakamlar ve grafiklerle göstererek, değerlendirme ve hedef belirlemelerinde bulundu. ‘’Adana bölge çalışanlarımız birikimli, işinin uzmanı, samaimi, çok çalışkanveinançlı bir ekip var, 2019 yılını da zirvede tamamlayacağız inşallah” dedi.

Konuşmasının sonunda başarılı olmanın sırrına işaret eden Geleri, “Başarının sırrı yoktur, bedeli vardır. O bedel de çok çalışmaktır. İhlas’ta çalışmak bir ayrıcalıktır. Bu firma dünyada eşi benzeri olmayan güzellikleri barındırıyor” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından başarılı personeller; kupa, plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

201 yılında dereceye giren başarılı İhlas Adana Bayiipersonelleri şu şekilde sıralandı;

Ofis müdürlerinden Şenol Yaşar, Emine Tece, Cumali Cingöz, Mustafa Bolat, Ali Serin, İbrahim Özcan, Celal Özdemir.

Satış personellerinden Mustafa Tunceli, Dueran Kara, İbrahim Yorgun, Çiğdem Hulak, Nimet Şahin, Hatice Dağdeviren, Zümray Çil, İlhan Polat, Sefa Öztürk, Kazım Karadağ,Yildan Eraslan, Birgül Gençoğlu, Kerem Kesler ödüllendirildi.

Bölge Müdürü Cumali Geleri’nin yanısıra Abone Koordinatörü Mehmet Güven, ofis koordinatörleri Güner Dayan, Zafer Keskin,Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama çalışanları katıldı.

Toplantı sonrası yemekler yendi, neşeli hoş sohbetler ve iyi temennilerle tamamlandı.