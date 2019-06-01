Adana Emniyetinden motosiklet uygulaması Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada, 17 motosikleti trafikten men ederken, toplam 39 bin TL para cezası uyguladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada, 17 motosikleti trafikten men ederken, toplam 39 bin TL para cezası uyguladı.

Adana genelinde 48 personelin katımıyla, yakalamalı/hacizli, tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 511 şahsın GBT sorgulaması yapılırken aranan 1 şahsın yakalandı. 457 motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrol edilirken 17 motosiklet trafikten men edildi. 1 şahsa çalıntı motosikletten adli işlem yapıldı.

Yapılan idari işlemler sonucu toplam 39 bin 292 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca uygulamada 1 adet Gümrük Müdürlüğünce aranan yabancı plakalı araç gerekli işlemler yapılmak üzere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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