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Adana Emniyetinden motosiklet uygulaması

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada, 17 motosikleti trafikten men ederken, toplam 39 bin TL para cezası uyguladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:05
Adana Emniyetinden motosiklet uygulaması

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada, 17 motosikleti trafikten men ederken, toplam 39 bin TL para cezası uyguladı.


Adana genelinde 48 personelin katımıyla, yakalamalı/hacizli, tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 511 şahsın GBT sorgulaması yapılırken aranan 1 şahsın yakalandı. 457 motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrol edilirken 17 motosiklet trafikten men edildi. 1 şahsa çalıntı motosikletten adli işlem yapıldı.


Yapılan idari işlemler sonucu toplam 39 bin 292 TL para cezası uygulandı.


Ayrıca uygulamada 1 adet Gümrük Müdürlüğünce aranan yabancı plakalı araç gerekli işlemler yapılmak üzere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:05
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