Adana Emniyet Müdürü kim? Doğan İnci kimdir? Adana Emniyet Müdürü nereli?

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci kimdir? Doğan İnci, aslen Gümüşhaneli olup, 6 Ocak 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra; 1985 yılında Polis Koleji’nden, 1989 yılında ise Polis Akademisi’nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle görev hayatına başladı. Mesleki kariyeri çerçevesinde; sırasıyla Polis Akademisi, Finlandiya/Helsinki Güvenlik Ataşeliği ile Diyarbakır, Adıyaman ve Muğla Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli rütbelerde görev yaptı. 2012 yılı Temmuz ayı itibariyle, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 12.02.2014-25.10.2016 tarihleri arası Erzincan İl Emniyet Müdürü, 29.10.2016-22.06.2020 tarihleri arası Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. Son olarak; 15.06.2020 tarih 2020/279 sayılı kararname ile Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, 22.06.2020 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlamıştır. İnci evli ve 3 çocuk babasıdır.​

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, pandemi kısıtlamalarını hiçe sayarak ‘itikaf’ yapacakları gerekçesiyle kentteki 3 camide toplanan Furkan Vakfı üyelerinin gözaltına alınması ve cami içindeki biber gazlı müdahalenin ardından yaşananlar üzerine yazılı açıklama yaparak, emekliliğini istemişti.