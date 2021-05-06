Adana Emniyet Müdürü kim? Doğan İnci kimdir? Adana Emniyet Müdürü nereli?
Alparslan Kuytul ve adamlarının Gaziantep’teki cami provokasyonundan sonra İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’i istifaya sürüklendi. FETÖ destekçisi Alparslan Kuytul ve destekçilerinin şimdiki hedefi ise Adana Emniyet Müdürü. Peki Adana Emniyet Müdürü kim? Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci kimdir? Adana Emniyet Müdürü nereli?
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci kimdir? Doğan İnci, aslen Gümüşhaneli olup, 6 Ocak 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra; 1985 yılında Polis Koleji’nden, 1989 yılında ise Polis Akademisi’nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle görev hayatına başladı. Mesleki kariyeri çerçevesinde; sırasıyla Polis Akademisi, Finlandiya/Helsinki Güvenlik Ataşeliği ile Diyarbakır, Adıyaman ve Muğla Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli rütbelerde görev yaptı. 2012 yılı Temmuz ayı itibariyle, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 12.02.2014-25.10.2016 tarihleri arası Erzincan İl Emniyet Müdürü, 29.10.2016-22.06.2020 tarihleri arası Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. Son olarak; 15.06.2020 tarih 2020/279 sayılı kararname ile Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, 22.06.2020 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlamıştır. İnci evli ve 3 çocuk babasıdır.
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, pandemi kısıtlamalarını hiçe sayarak ‘itikaf’ yapacakları gerekçesiyle kentteki 3 camide toplanan Furkan Vakfı üyelerinin gözaltına alınması ve cami içindeki biber gazlı müdahalenin ardından yaşananlar üzerine yazılı açıklama yaparak, emekliliğini istemişti.