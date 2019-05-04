Adana Dr. Ahmet sadık bulvarında yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var, bölgeye sağlık ekipleri sev edildi.
Adana Dr.
04 Mayıs 2019 Cumartesi 05:11
Adana Dr. Ahmet sadık bulvarında yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var, bölgeye sağlık ekipleri sev edildi.
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