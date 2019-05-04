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Adana Dr. Ahmet sadık bulvarında yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var, bölgeye sağlık ekipleri sev edildi.

Adana Dr.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 05:11
Adana Dr. Ahmet sadık bulvarında yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var, bölgeye sağlık ekipleri sev edildi.

Adana Dr. Ahmet sadık bulvarında yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var, bölgeye sağlık ekipleri sev edildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 05:11
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