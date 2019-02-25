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Adana Devlet Tiyatrosu’nda "Parkta Güzel Bir Gün"

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) bu hafta, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı“Parkta Güzel Bir Gün” adlı oyunla perde diyecek.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:54
Adana Devlet Tiyatrosu’nda "Parkta Güzel Bir Gün"

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) bu hafta, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı“Parkta Güzel Bir Gün” adlı oyunla perde diyecek.


Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’na ait, Kieran Lynn’in kaleme aldığı, Yeşim Gökçe’nin Türkçeye çevirdiği, Meltem Baytok’un sahneye koyduğu tek perdelik oyun “Parkta Güzel Bir Gün” 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri saat 20.00, cumartesi günü 15.00 ve 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.


Oyun, parkta güzel bir gün geçirirken aralarına çekilen sınırla, ilişkilerini, özgürlüklerini sorgulamaya başlayan çiftin hikayesini konu alıyor.


Dekor ve kostüm tasarımı Emre Satı’ya, ışık tasarımı İzzettin Biçer’e, müzikleri Fırat Akarcalı’ya ait oyunda Ömer Eryiğit, Gonca Eryiğit ve Uğur Çınar rol alıyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:54
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