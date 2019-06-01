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Adana Demirspor'dan Ümit Özat açıklaması

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:45
Adana Demirspor'dan Ümit Özat açıklaması

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında "Ümit Özat ile yolların ayrılacağı" yönünde birtakım iddialar ve haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Ümit Özat ile lig maçları devam ederken yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek teknik direktörün 2019-2020 sezonunda da takımın başında olacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:45
  1. Adana
  2. Adana Demirspor

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