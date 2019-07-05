Adana Demirspor’da transfer - Mavi-lacivertliler, orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ’ı renklerine bağladı



ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ’ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ, mavi-lacivertli ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tevfik Altındağ, imzasının ardından kulübün Adana’daki yeni sezon hazırlıklarına katıldı.

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