0553 313 94 23

Adana Cuma saati kaçta kılınacak? Diyanet 19 Ekim Adana namaz saatleri

Adana Cuma namaz saati Adana il genelinde Cuma namazlarını kılacak olan vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Diyanet işleri Başkanlığı tarafından Adana Cuma saati ve Adana namaz vakitleri de diyanet takvimine göre açıklandı. İşte 19 Ekim Cuma Adana namaz vakitleri ve Adana Cuma namazı vakti ve saati.

19 Ekim 2018 Cuma 11:54
Adana Cuma saati kaçta kılınacak? Diyanet 19 Ekim Adana namaz saatleri

Adana Cuma namaz saati Adana il genelinde Cuma namazlarını kılacak olan vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Diyanet işleri Başkanlığı tarafından Adana Cuma saati ve Adana namaz vakitleri de diyanet takvimine göre açıklandı. İşte 19 Ekim Cuma Adana namaz vakitleri ve Adana Cuma namazı vakti ve saati

Adana Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığınca diyanet takvimine göre kılınmakta.  Diyanet üzerinden Cuma namazı ile öğlen namazı saati aynı olduğundan Adana öğlen namaz yani Cuma namaz saati de araştırılıyor.

Adana Cuma namazı saat kaçta okunur? Adana bugün namaz vakitlerini haberimizde paylaşıyoruz. Adana 19 Ekim Cuma namazı saatlerini sizler için derledik. İşte 19 Ekim Cuma vakitleri...

İmsak 05:24

Güneş 06:44

Öğle 12:31

İkindi 15:35

Akşam 18:04

Yatsı 19:18

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 11:54
  1. Adana
  2. adana cuma namazı saati 2018
  3. adana cuma namazı kaçta kılınacak
  4. adana cuma namazı diyanet
  5. adana namaz vakitleri
  6. adana namaz vakitleri aylık
  7. adana cuma namazı kaçta biter
  8. cuma namazı saati adana kozan
  9. adana cuma namazı vakti diyanet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis arabası süsü verilmiş araçtan çıkanlar şoke etti
    1. Polis arabası süsü verilmiş araçtan..
    2. Adana Cuma saati kaçta kılınacak?
    3. Çavuşoğlu'ndan Arnavutluk'a FETÖ çağırsı
    4. AK Parti'den 'Af' açıklaması
    5. Türk Silahlı Kuvvetlerine süvari atı..
    6. Giuliano'dan Fenerbahçe itirafı!..
    7. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    8. Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in..
    9. Manisa cuma namazı saat kaçta 19 Ekim
    10. PKK'ya yardım eden muhtar tutuklandı
    11. Mike Pence ağır konuştu: Bunun bir..
    12. Cuma namazı kaçta Diyarbakır (19 Ekim)
    13. Terör örgütü PKK'ya yardım eden..
    14. Dörtlü Suriye Zirvesi İstanbul'da..
    15. Fenerbahçe'de iki futbolcu kadro dışı..
    16. Savunma Sanayii Başkanı Demir Altay..
    17. Adalet Bakanı Gül'den flaş andımız..
    18. Bakan Abdülhamit Gül'den 'Öğrenci..
    19. Cristiano Ronaldo'nun oğlundan müthiş..
    20. Operasyonda görüldü! PKK'lı..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor