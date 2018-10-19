Adana Cuma saati kaçta kılınacak? Diyanet 19 Ekim Adana namaz saatleri

Adana Cuma namaz saati Adana il genelinde Cuma namazlarını kılacak olan vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Diyanet işleri Başkanlığı tarafından Adana Cuma saati ve Adana namaz vakitleri de diyanet takvimine göre açıklandı. İşte 19 Ekim Cuma Adana namaz vakitleri ve Adana Cuma namazı vakti ve saati

Adana Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığınca diyanet takvimine göre kılınmakta. Diyanet üzerinden Cuma namazı ile öğlen namazı saati aynı olduğundan Adana öğlen namaz yani Cuma namaz saati de araştırılıyor.

Adana Cuma namazı saat kaçta okunur? Adana bugün namaz vakitlerini haberimizde paylaşıyoruz. Adana 19 Ekim Cuma namazı saatlerini sizler için derledik. İşte 19 Ekim Cuma vakitleri...

İmsak 05:24

Güneş 06:44

Öğle 12:31

İkindi 15:35

Akşam 18:04

Yatsı 19:18