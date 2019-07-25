Adana Büyükşehir Belediyesinden kaç işçi çıkarılacak

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin haklarını hukuki zeminde savunmak için oluşturulan İşçi Hakları Komisyonu Başkanı MHP MYK Üyesi Av. Uğur Öztürk, Büyükşehir Belediyesinde işçi çıkarmaların devam ettiğini belirterek, "Zaten ‘bin 750 işçiyi çıkaracağız’ diye planları vardı o sayıya ulaşmak üzereler" dedi.

Av. Uğur Öztürk, Adana Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında etap etap işten çıkarılmaların devam ettiğini söyleyerek, “İlk etapta 430 küsurlu bir rakamla karşı karşıyaydık. Sayısını bilmediğimiz küçük bir kısmın geri dönüşü yapıldı. Bunların içerisinde yanlışlıkla çıkarılan CHP’li arkadaşlar ‘özür dilenerek’ tekrar işe alındılar. 2. dalga geçtiğimiz Cuma günü geldi. 300 arkadaşımızın işten çıkarıldığını öğrendik. Bu pazartesi 500 arkadaşın daha işten çıkarıldığını duyduk. Zaten ‘bin 750 işçiyi çıkaracağız’ diye planları vardı o sayıya ulaşmak üzereler. İşten çıkarılan arkadaşlarla ilgili bir algı, kamuoyu oluşturmak isteniyor. 3. kişilere belediyeye binlerce insanın boşuna doldurulduğunu, bu kişilerin çalışmayıp bankamatikçi olduğu bu yüzden de işten çıkarılmalar olmuş gibi bir algı oluşturuluyor. İşten çıkarılan işçilerin işe giriş kartları var. Kartlarını okutarak işe girip, çıkıyorlar. Sahada çalışanların imza föyleri var. Parmak izi okuyucularının olduğu yerler var. Bunlar çok basit bir şekilde tespit edilecek şeyler. İş kanunumuzda üst üste 3 gün işe gelmeyen işçinin tutanakla tespiti yapıldıktan sonra işçinin hiçbir hakkını ne kıdem tazminatını ne ihbar tazminatını vermeden eğer bankamitkçiyse tutanağını tutar ve kapının dışına koyarsınız olay biter. Bir yandan bu imajı kamuoyuna verirken bir yandan da işten çıkarılanların yüzde 95’ini 15 kodla işten çıkarılıyor. 15 kod ile işten çıkarılma da toplu işten çıkarılma demek” şeklinde konuştu.

“Adanalılara karşı yapılmış bir zulümdür”

Öztürk, önceki dönem belediye başkanı Hüseyin Sözlü’nün de belediyeyi borçla devraldığını ama buna rağmen işleri döndürebildiğini ifade ederek, “Ufak aralıklarla da olsa işçi maaşları aksadı ama Hüseyin Sözlü belediyeyi devrettiğinde bütün işçi maaşları ödenmişti. O dönemde ödeniyordu sizlerde çok tutumlu arkadaşlarsınız da bu dönemde niye işçi maaşları ödenmiyor? Adana Büyükşehir Belediyesi’nde seçimden beri 3 aydır maaş alamayan arkadaşlar var. Cumhuriyet Halk Partisi ağzını açtığında işçi emekçi sömürüsü yapan bu jargondan siyaset yapan bir parti. Üstelik seçim öncesi hem Zeydan Karalar hem Kılıçdaroğlu şeref, namus sözleri verdiler. Kılıçdaroğlu gelin benden hesap sorun diyordu ne oldu? İşte şimdi biz hesap soruyoruz bu ne zulüm bu ne rezalet Kılıçdaroğlu? Sizi şeref ve namus sözlerinizi tutmaya davet ediyorum. Bu fesihler şekline uygun yapılmadı. Toplu işten çıkarmalarda uyulması gereken kriterler vardır. Emekliliği gelmiş olanların tespit edilmesi lazım 6 aylık kıdemi olmayan kişilerin tespit edilmesi lazım. Fazla mesailerin kaldırılması lazım. İhtiyaç olan yerlere personel kaydırmak lazım. Bu şekilde personeli verimli kullanıp bütçenizi ayarlamanız lazım. Yargıtay kararları hep şunun altını çiziyor; ‘fesih son çare olmalı’ diyor. Bu iş hukukunda ilke halini gelmiştir. Benim kanaatimce iş davalarında mahkemeler takır takı işe iade kararlarını vereceklerdir. Bu durum hem hukuken yanlıştır hem vicdanen yanlıştır hem de siyaseten yanlıştır. Adanalılara karşı yapılmış bir zulümdür” diye konuştu.

“İşten çıkarılma nedenimizi bilmiyoruz”

İşten çıkarılan ve İşçi Hakları Komisyonu Başkanı MHP MYK Üyesi Av. Uğur Öztürk’ten bilgi alan Ahmet Mıhçı da Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinde çalışırken gelen bir mesaj ile işten çıkarıldığını öğrendiğini belirterek, “Şuan çok mağdur ve zor durumdayım. Çıkarılma nedenimizi bilmiyoruz. Ben her gün saat 07.00’da işimin başında oluyordum. Gittiğimizde de bize verilen giriş kartlarımız vardır bunları okutarak giriş yapıyorduk. 07.00’de işbaşı yapıp 17.00’da işten ayrılıyorduk. Benim gibi birçok arkadaşım bu şekilde işinden atıldı. İşten çıkarılma nedenimizi bilmiyoruz. İşten çıkarmalarda sadece yandaşlarına yer açmak maksadıyla CHP’li HDP’li, İP’li olmayan işçiler seçilmiş, faşizanca bir kıyım yapılmıştır. İşçi arkadaşlarımızın hepsi mağdur durumda. İşimize dönmek istiyoruz. Yapmış olduğumuz hizmete devam etmek istiyoruz” dedi.