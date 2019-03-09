Adana Büyükşehir Belediyesinden Çukurca belediyesine ambulans hibe edildi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Hakkari’nin Çukurca İlçe Belediyesine 1 ambulans hibe edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen ambulans Çukurca Belediyesi önünde kurbanlar kesilerek teslim alındı. Konuyla ilgili kısa bir konuşma yapan Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, “Öncelikle belediyemizin envanterinde olmayan ve ihtiyacımız olan ambulansın temini konusunda desteklerini esirgemeyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen törenin ardından heyet daha sonra Çukurca Belediyesine geçerek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca ile belediyenin hizmetleri hakkında bilgi aldı. Programa, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez,Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin, MHP Çukurca İlçe Başkanı Mehmet Sevinç katıldı.