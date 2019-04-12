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Seçim 2019 Sayfası

Adana Büyükşehir Belediyesinde yeni atamalar yapıldı

Yerel seçimlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilip dün mazbatasını alan Zeydan Karalar, kadrosunu belirlemeye başladı.

12 Nisan 2019 Cuma 18:47
Adana Büyükşehir Belediyesinde yeni atamalar yapıldı

Yerel seçimlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilip dün mazbatasını alan Zeydan Karalar, kadrosunu belirlemeye başladı.



Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına Dr. Ergül Halisçelik, ASKİ Genel Müdürlüğüne Kadir Küreksiz atanmıştır." denildi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 18:47
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