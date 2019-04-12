Adana Büyükşehir Belediyesinde yeni atamalar yapıldı Yerel seçimlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilip dün mazbatasını alan Zeydan Karalar, kadrosunu belirlemeye başladı.

Yerel seçimlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilip dün mazbatasını alan Zeydan Karalar, kadrosunu belirlemeye başladı.



Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına Dr. Ergül Halisçelik, ASKİ Genel Müdürlüğüne Kadir Küreksiz atanmıştır." denildi.

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