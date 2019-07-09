Adana Büyükşehir Belediyesi’nde 15 Temmuz ve işten çıkarmalar tartışıldı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi ortak bir önerge ile 15 Temmuz 2019 tarihinde belediyenin toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi kabul edildi.İYİ Parti Grubu Sözcüsü Recai Mercimek, “Bize belediyenin içerisinden yağmur gibi ihbar geliyor arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil, inanın 3-4 bin kişiden aşağı olmamak üzere işten çıkarması gerekir" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Belediye Başkanvekili İsmet Yüksel, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında açıldı.

CHP Grubu adına söz alan Serdar Seyhan, 15 Temmuz 2016’da cemaatçi bir yapılanma olan FETÖ yapılanmasının ordu içindeki örgütlenmelerin harekete geçirilmesiyle bir darbe girişimi, halkın ve ülkenin direnmesiyle engellendiğini söyledi. 15 Temmuz günü Belediye Meclisinin olmayacağını ifade eden Seyhan, üç parti grubunun anlaşarak o gün belediye toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması için ortak bir önerge hazırladıklarını belirterek, bunun oylanması için meclis başkanı İsmet Yüksel’e verdi.

AK Parti Grubu adına konuşan Ozan Gülaçtı da 15 Temmuz tarihinin hiç bir zaman unutulmaması gereken bir gün olduğunu ifade ederek, o gün yaşanan olaylarda şehit olan vatandaşlar için bir Fatiha okunmasını istedi.

Gülaçtı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin canlı olarak yayınlanması konusuna da değinerek, toplantıların canlı olarak yayınlanamadığını, varsa bir teknik arızanın düzeltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İYİ Parti Grubu Sözcüsü Recai Mercimek de konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminden sonar 3 yıldır devletin içine sızan FETÖ terör örgütü mensuplarına karşı mücadelenin devam ettiğini söyledi.

“Yağmur gibi ihbarlar geliyor”

İşten çıkarmalar konusunda konuşan Mercimek,Belediyede 39 daire Başkanı bulunduğunu, bunlardan sadece 5-6 tanesinin değiştiğini, Başkan Zeydan Karalar’ın bir tavsiyesi olduğunu açıkladı. Mercimek,”Zeydan Başkan daire başkanlarına ‘siz 5 yıldan beri çalışıyorsunuz kimin alın teri dökmeden burada aylık aldığını tespit ederseniz ancak siz edersiniz, çünkü ben hiç kimseyi tanımıyorum’ dedi. Bu öneri yapıldıktan sonra listeler yapıldı, bu listelerde daire başkanlarının imzaları var. Zeydan başkanın burada tanıdığı yok, akrabası yok, yakını yok, Karalar soy isimli kimse yok, tavsiye ettiği kimse yok, dolayısıyla en adilane şekliyle daire başkanlarını devreye sokarak bu işçi çıkışları ile ilgili bilgi almak istedi ve topladı. Neticede onların içinde ne çıktı? Bize belediyenin içerisinden yağmur gibi ihbar geliyor arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil,geçmişte birlikte çalışanlar birbirlerini ihbar etmek suretiyle kendisinin ayakta durabilmesi, kendini koruyabilmesi ile ilgili korkunç yorumlar geliyor. Zeydan Başkan bu yorumlara baksa inanın 3-4 bin kişiden aşağı olmamak üzere insanları işten çıkarması gerekir” dedi.

İşten çıkartılan 430 kişiden geri dönüşlerle bu sayının 370’e düştüğünü kaydeden Mercimek, “Seçimlerde Zeydan Başkanın belediye çalışanlarının yüzde 70’inin oyunu aldığını biliyoruz. Burada ufak-tefek yanlışlıklar olabilir, burada mutlaka yanlışlıklar Başkana iletilmiştir, o da bakmıştır, çıkartılan her kişinin önünde neden çıkarıldığı yazıyor. Yanlışlıklar düzeltilmiştir. Dolayısıyla burada bir kasıt yok” dedi.

Daha sonra Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik de birer konuşma yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili İsmet Yüksel gündem maddelerine geçti. 7 madde teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara havale edilirken 4 madde komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilirken bir komisyon kararı da yeniden görüşülmek üzere komisyona iade edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 14.30’da devam edecek.