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Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde uyum

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı 4.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:46
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde uyum

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı 4. Birleşiminde tüm kararlar oy birliği ile alındı.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Murat Cevheribucak, Ahmet Tanrıverdi ve Vedat Özder başkanlığında toplandı. Gündemde bulunan maddeler oy birliğiyle kabul edilirken gündemin 6. maddesinde Pınar Mahallesi 70175 nolu sokağın adı, Pınar Mahalle Muhtarı Saniye Çelik’in dilekçesi doğrultusunda, eğitim hizmetlerine katkılarından dolayı üstün hizmet madalyası bulunan İsmail Hazar olarak değiştirilmesine ait komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.


Ceyhan’ın Sarımazı Mahallesi merkezinden geçen Sarımazı yolunun en kesit/genişliği düzenlenmesine yönelik teklif kamu yararı olduğu gerekçesiyle, komisyona havale edilmeden idareden geldiği şekliyle oy birliği halinde kabul edildi.


7. madde ise ülke genelinde yaşanan ekonomik sorunların taşıma sektörüne yansıması nedeniyle otobüs işletmecilerinin 2018 yılı ikinci dönem güzergah bedeli ödemelerinin 6 eşit taksitte ödenmesine kolaylık sağlamasına dair meclis üyesi Hacı Ali Yaşar’a ait teklif de oy birliği ile kabul edildi.


Belediyenin kiracıları konumunda olan esnafın kira bedel artışının TEFE yerine, esnafın lehine olması nedeniyle TÜFE üzerinden verilmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 15.00’te devam edecek.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:46
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