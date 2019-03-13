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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde sona doğru

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 5 yıllık çalışmasının sonuna doğru yaklaşırken Mart ayının ikinci oturumunu gerçekleştirdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:21
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde sona doğru

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 5 yıllık çalışmasının sonuna doğru yaklaşırken Mart ayının ikinci oturumunu gerçekleştirdi.

 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün katılmadığı meclis, 1. Başkan Vekili Murat Cevheribucak, Ahmet Tanrıverdi ve Vedat Özler başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste 23 madde görüşüldü.

 

Bir süre önce vefat eden Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Akray’ın adının bir parka verilmesi oy birliği le kabul edildi.

 

Adana Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu’nun yerinin takası için protokole yönelik teklif ile Mıdık Mahallesi’nde Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait 56 metrekarelik arsa üzerinde DMR telsizi kurulması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsisiyle ilgili teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

Bir madde oy çokluğuyla diğer maddeler ise oy birliği ile kabul edilen Adana Büyükşehir Belediye Meclisi son toplantısını 15 Mart 2019 Cuma günü saat 11.30’da yapacak.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:21
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