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Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde sert tartışmalar

Sakin başlayan Adana Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında MHP İmamoğlu Belediye Meclis Üyesi Atilla Göktaş’ın, kendi belediyesinden işten çıkartılanların konusunu gündeme getirince ortalık bir anda gerildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:02
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde sert tartışmalar

Sakin başlayan Adana Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında MHP İmamoğlu Belediye Meclis Üyesi Atilla Göktaş’ın, kendi belediyesinden işten çıkartılanların konusunu gündeme getirince ortalık bir anda gerildi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can’ın divanda yerini almasıyla açıldı.


Gündeme geçmeden önce yerinden söz alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Belemedik’te Belediye tarafından yaptırılan ve belediye tarafından işletilen turistik tesisin hizmete girdiğini ve bu yere Başkan Karalar dahil tüm meclis üyelerini yeniden davet eden bir konuşma yaptı. Karalar, Belemedik gibi turizme açık bölgelerde satih kaplama asfalt yapıldığını ancak çabuk bozulduğunu, şimdi ise daha pahalı olan kaplama çalışmalarına Kozan’dan başladıklarını söyledi.


MHP’li Karaisalı Belediye Meclis Üyesi Abdullah Kaçar da Karaisalı’nın Cingöz-Kuşçusofulu Mahallelerinde bulunan su için depo yapılması gerektiğini, ayrıca Karakılıç Mahallesi’nin de susuz olduğuna dikkat çekti. Karalar, “Adana’nın sorunlarının aşılması için Zeydan Karalar’ın getirdiği Adana’yla ilgili her kanuna, yasaya, öneriye, borçlanmalara evet diyeceğinizi biliyorum. Ama belki bugün değil, belki yarın, belki de yarından da yakındır” dedi.



ASKİ’nin borcu 66 milyon lira azaldı


ASKİ’nin 927 milyon lira borcu var iken, aldıkları tedbirlerle borcu 66 milyon lira azalttıklarını söyleyen Karalar, “Göreve geldiğimizde ASKİ’deki günlük tahsilat 500 bin liraya kadar düşmüştü. Oysa ASKİ 50 milyon lira fatura kesiyor, kestiği faturayı tahsil edebilmesi için günde 2 milyon 500 bin lira tahsilat yapması gerekiyor. Şimdi tebligatla su faturası ödemeyen kardeşlerimizin sularını kesmeye başladık. Vatandaşın su parasını ödememesine müsaade etmek vatandaşa iyilik etmek değildir. Çünkü bir-iki aylık faturasını ödemeyen vatandaş 10 ayda hiç ödeyemez. Hiçbirimizin su borçlarını affetmek ve silmek gibi bir niyetimiz yok. Bu vergi, SGK, KDV gibi silinemeyecek borçlardır. Yapılan tebligatlara rağmen su borcunu ödemeyenlerin sularını keserek ASKİ tahsilatlarını artırdık” dedi.



Bazı AK Partili Meclis üyelerinin su fiyatını yüzde 30 olarak düşürmek için ASKİ Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırma konusundaki önerisi üzerinde yapılan kısa tartışmalardan sonra Karalar, “Sevgili Adanalılar, bu mecliste Millet İttifakı-Cumhur ittifakı anlaşarak suyun fiyatını yüzde 15 olarak düşürdük” dedi. AK Partili üyeler ise konunun görüşülmesinden yana olduklarını yineledi.



MHP’li Meclis Üyesi Hacı Akli Yaşar, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz’un konuşmalarından sonra kürsüye gelen İmamoğlu Belediye Başkanı Atilla Göktaş,İmamoğlu’ndan 21 işçi çıkartıldığını ancak bunlardan 17’sinin 29. maddeye göre işten çıkarıldığını söyleyerek, ”Bu madde yüz kızartıcı suçları kapsıyor, içinde sarkıntılık var. İşten çıkartacaksanız normal çıkarın. Bunlar ekmeğinden oluyor ve ayrıca işsizlik maaşı da alamayacaklar. Vicdanlarınıza sesleniyorum. Neyin intikamını alıyorsunuz? Mevcut yönetim, 57 yaşındaki bir adamı garaja gönderip boya yaptırıyor. Aynı kişiyi çöp arabasının arkasına veriyor. Böyle siyaset olmaz. Kin ve nefretle yapılan siyaseti kabullenemiyorum. İmamoğlu küçük bir yer ve siyaset yaparken kimsenin canını yakmayın” dedi.



İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse de cevabi konuşmasında, Göktaş’ın İmamoğlu Belediyesi’nde 2 milyon 500 bin liralık reklam faturası kestiğini belirterek, İmamoğlu Belediyesi garajında 100 kadar çalışan erkeğin arasına emekli olmuş bir bayanı temizlik yaptırdıklarını söyledi. Karaköse, “Ben işini yapmayan insanları yolladım” dedi.


Karaköse’nin konuşmalarına oturduğu yerden cevap veren Göktaş’a Karaköse de cevap vermesi üzerine devreye giren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “İntikamla siyaset olmaz, bu doğrudur, Hepsini inceleriz” dedi ve gündem maddelerine geçildi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclis tarihi ileri günlerde belirlenmek üzere toplantıya son verildi.


Toplantı sonunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları ile grup başkanvekillerini makamında çay içmeye davet etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:02
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