Adana Büyükşehir Belediye Meclisi son kez toplandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri 5 yıllık çalışma sürelerini tamamladı. 31 Mart seçimleri öncesi gerçekleştirilen son oturumda meclis üyeleri vedalaştı.

Adana Büyükşehir Belediye binasında gerçekleştirilen oturumda 58 madde oylandı ve kabul edildi. Son oturumda söz alan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ulaş Çetinkaya, mecliste emeği geçen herkese teşekkür etti. Çetinkaya, “Birlikte ulusal çıkarlarımız adına güzel işler çıkardık, bu uzlaşıyı parti grubu ayrımı yapmaksınız gerçekleştirebildik. Sanayi, ticaret, tarım alanlarında güzel Adanamıza hizmet etmek büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Oturumu yöneten Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Murat Cevheribucak meclis üyelerine 5 yıl yürüttükleri görevlerinden dolayı teşekkür etti. Cevheribucak, ”Arkadaşlar 5 yıl hep beraber olduk, iyi, tatlı, güzel günlerimiz geçti. Şahsım adına, bütün meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. 5 yıl bu mecliste ufak tefek siyasi tartışmaların dışında en ufak birbirimizi kırıcı bir olay yaşanmadı. Herkes hakkını helal etsin hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cevheribucak, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü’nün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Adana’da olması sebebiyle oturuma katılamadığını ve selamlarını iletip helallik istediğini belirtti.

Son oturum meclis üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesinden sonra tamamlandı.