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Adana Altın Koza Film Festivali'nin tarihi belli oldu

Bu sene 26'ncısı yapılacak festival, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek

12 Temmuz 2019 Cuma 11:06
Adana Altın Koza Film Festivali'nin tarihi belli oldu

ADANA (AA) - Adana'da 26'ıncısı düzenlenecek Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül'de yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Türkiye'nin en önemli film festivallerinden olan ve her yıl heyecanla beklenen etkinliğin 23-29 Eylül'de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Festival kapsamında bu yıl; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması gerçekleştirilecek.

Dünya sinemasının seçkin örneklerinin, özel gösterim bölümlerinin, atölyelerin, sergiler ve söyleşilerin yer alacağı festival, bir hafta boyunca sanatseverlere heyecan dolu günler yaşatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin ve Türkiye'nin en prestijli festivallerinden olan organizasyona yeniden "Altın Koza" adını verdiklerini belirtti.

Sanatçıları ve sinema sektöründen isimleri Altın Koza AŞ Yönetim Kuruluna dahil ettiklerini bildiren Karalar, "Festivale 'Altın Koza' ismini iade eden Adana Büyükşehir Belediye Meclisine teşekkür ediyorum. Organizasyonu, geçmişinden kopmadan, güçlü bir festivale dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Festival, 2016'dan itibaren Uluslararası Adana Film Festivali ismiyle düzenleniyordu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:06
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