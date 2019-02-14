0553 313 94 23

Adana Adliyesi’nde kan ve kök hücre bağışı kampanyası

Adana Adliyesi’nde düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasında, hakim ve Cumhuriyet savcıları ile yargı çalışanları kan verdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:35
Adana Adliyesi’nde kan ve kök hücre bağışı kampanyası

Adana Adliyesi’nde düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasında, hakim ve Cumhuriyet savcıları ile yargı çalışanları kan verdi. Etkinlikte 10 kez ve üzeri bağışta bulunan yargı çalışanlarına Türk Kızılayı tarafından bronz madalya verilirken, bağışçılar kan ve kök hücre bağışıyla nakil bekleyen birçok hastayı hayata döndürme şansını yakaladı.


Tarihi adliye binasında düzenlenen etkinlikte konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Türk Kızılayı’nın, bağış sistemiyle dünyaya örnek olduğunu söyledi.


Adana Adliyesi olarak Kızılay’a destek olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Yurdagül, “Kan hücreleri vücutta yenilenebiliyor. Dolayısıyla sağlıklı olan bir insanın kan ve kök hücre bağışında bulunmaması için hiçbir sebep yok. Kendi vücudumuzdan bir şeyimiz eksilmeden başka insanın sağlığına katkıda bulunabilmek kadar güzel bir şey yok” dedi.


Kızılay Adana Şube Başkanı Saygılı da, desteklerinden dolayı adliye çalışanlarına teşekkür ederek, “Değerli Başsavcımızın himayesinde hem kan bağışı hem kök hücre alacağız. Kan bağışı yaparak tanımadığınız, görmediğiniz insanlara iyiliği buluşturacaksınız, adınıza Toroslara fidan dikilecek, bugünden itibaren bir ağacınız olacak” diye konuştu.



“Kök hücre bağışı kan vermek kadar kolay”


Kök hücre bağışı konusunda bilgilendirme yapan kök hücre bağışçısı kazanım uzmanı Özge Er ise, Kızılay’ın bütün noktalarında kan bağışıyla birlikte kök hücre için de kan numunesi verilebileceğini söyledi. Kök hücre naklinin lösemi, talasemi ve nakil bekleyen birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir yöntem olduğunu belirten Er,“18-50 yaş aralığında herhangi bir kroniktaşıyıcı bulaşıcı hastalığı bulunmayan herkes kök hücre için ilk kan numunesini verebilir. İhtiyaç halinde bağışçı ile hasta arasında eşleşme olduktan sonraki süreç ise çok kolay. Halkımız arasında zor biliniyor ama her şey kan vermek kadar kolay bir yöntemle yapılıyor. Bu şekilde nakil bekleyen, belki de ölüm döşeğindeki bir hastanın, küçücük bir çocuğun hayatı kurtarılıyor. Herkesi kan ve kök hücre bağışına davet ediyoruz” dedi.



Hem kan hem kök hücre bağışı


Konuşmaların ardından Kızılay’a 10 kez kan bağışında bulunan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kapıcı, Hakim Fatih Erdoğan, İcra Müdür Yardımcısı Sedat Korkmaz, Zabıt Katibi Musa Fatih Yavuz ve İcra Katibi Mehmet Ercan Yıldırım’a törenle bronz madalya verildi. Daha sonra aralarında Başsavcı Yurdagül ve Başsavcı Vekili Musa Ünel’in de bulunduğu onlarca kişi, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:35
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Kayseri’nin Stephen Hawking’i
    1. (Özel) Kayseri’nin Stephen Hawking’i
    2. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden 8 kişi..
    3. Çanakkale’de çay taştı
    4. FETÖ’nün ’A5’ ile kodu ile fişlediği..
    5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile..
    6. Filipinler’de polise puding fırlatan..
    7. Sebzeler değil fiyatlar hormonlu
    8. Trabzon’da bir mahallenin başı..
    9. Toplu nikahla ’Sevgililer Günü’nde..
    10. Küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı
    11. Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
    12. İzmit Körfezi’nde 30 türde avcılık..
    13. Beyşehir’de en çevreci öğrenciye..
    14. İş sağlığı ve güvenliği alanında iş..
    15. Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM..
    16. Vali Demirtaş’tan okul inşaatlarında..
    17. Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı
    18. "İran'ın saldırganlığı İsrail ile Arap..
    19. Otomobil çarptı, kamyonet altına alıp..
    20. Zirve öncesi Erdoğan ile Ruhani'den..
    21. Kemer’i vuran hortumun yeni..
    22. KMTSO’da devlet destekleri anlatıldı
    23. Aydın’ın Sultanları yarı finalde..
    24. Gaziantep’te 88 sevgilinin nikahı..
    25. ASKİ, Yenipazar’da yağmursuyu hat..
    26. Tekin: “Bu şehir hepimizin"
    27. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri..
    28. NATO savunma bakanları Afganistan'ı..
    29. Terör propagandasından gözaltına..
    30. Sincan Belediye Başkanı Ercan..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor