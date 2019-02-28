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Adana Adliyesi’nde işlem süresi 2 dakika 34 saniye

Adana Adliyesi’nde vatandaşların ve avukatların kapı kapı dolaşmadan tek bir birimden işlemlerini yapmalarını ve hızlı bir şekilde danışma hizmeti almalarını sağlayan Ön Büro ve Danışma Masası’nda işlem süreleri ortalama 2 dakika 34 saniye olarak gerçekleşti.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:35
Adana Adliyesi’nde işlem süresi 2 dakika 34 saniye

Adana Adliyesi’nde vatandaşların ve avukatların kapı kapı dolaşmadan tek bir birimden işlemlerini yapmalarını ve hızlı bir şekilde danışma hizmeti almalarını sağlayan Ön Büro ve Danışma Masası’nda işlem süreleri ortalama 2 dakika 34 saniye olarak gerçekleşti. 1 yılda yaklaşık 181 bin kişinin hizmet aldığı birimde, vatandaşlar duruşma ve ifade verme dışında tüm işlemlerini başka yere gitmeden yapma imkanı buldu.


Adalet Bakanlığı tarafından "Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında pilot adliyelerden biri olan Adana Adliyesi Ön Büro ve Danışma Masası, 2015 yılından beri hizmet veriyor. Ana bina ile ek binaların giriş katında bulunan ön büro fiziki düzenlemesiyle, sıra numaratörleriyle, engelli danışma birimi ve rengarenk koltuklarıyla özel bir bankayı andırıyor. Ön bürolar sayesinde adliyede vatandaşların kapı kapı dolaşmalarının önüne geçilirken, taleplerini tek bir bölümden gerçekleştirmeleri ve yapmaları gereken işlemler ile yönlendirilmeleri yer konusunda hızlı bir şekilde danışma hizmeti alabilmeleri sağlanıyor. Başvuranlardan alınan adli evraklar, UYAP ortamına aktarılarak ilgili birimlere gönderilip vatandaş ve avukatların kalem kalem dolaşmasının önüne geçiliyor.



2018’de 181 bin kişiye hizmet verdi, süre 2 dakika 34 saniye oldu


Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza ve hukuk mahkemeleri şeklinde 3 birimden oluşan ve 21 personelin görev yaptığı Ön Büro ve Danışma Masası’ndan resmi açılışın yapıldığı 18 Mart 2015 tarihinden itibaren 3 yıl içinde yaklaşık 550 bin kişi hizmet aldı. Sıra numaralarıyla hizmet verilen birimde, 2015’te 113 bin, 2016’da 120 bin, 2017’de 133 bin, 2018 yılında ise yaklaşık yüzde 6’lık bir artışla toplam 181 bin kişiye hizmet verildi. Geçen yıl ön büroda işlem yaptıran avukat sayısı 60 bin olurken, 121 bin vatandaş da başka bir birime gitmeden kısa bir sürede adliyedeki işlemlerini yapma fırsatı buldu. Günde ortalama 750 ile bin arasındaki kişiye arasında hizmet veren büroda, ortalama bekleme süresi 2 dakika 5 saniye, ortalama işlem süresi ise 2 dakika 34 saniye olurken, önceki yıllara göre bekleme ve işlem süreleri de kısaldı.


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, ön bürodan hizmet alan vatandaşların her geçen gün daha da arttığını söyledi. Adalete erişimin kolaylaşması ve hizmet kalitesinin arttırılması için çalıştıklarını belirten Yurdagül, “Ön Büro ve Danışma Masası, hem çalışma hem hizmet kalitesi açısından Adana Adliyesi’ne katkı sağlıyor. Adliye ile ilgili işlemlerinin önemli bir kısmını bu birimlerde yapan vatandaşlarımızın kalemlerde, üst katlarda boşa zaman harcamasının önüne geçiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:35
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