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Adana 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından karnaval kapsamında düzenlenen 3. Portakal Çiçeği Koşusu'nu Kazım Yararel'in atı "Cheri Cheri Lady" kazandı- Adana Valisi Mahmut Demirtaş:- "Karnavalda herhangi bir asayiş problemi olmadı. Bizi en fazla mutlu eden yönü bu. Huzur ve güvenlik içerisinde karnavalımızı sonlandırdık"- "Nisan'da Adana'da" Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt:- "Karnaval, önümüzdeki yıllarda bölgemizin, ülkemizin tanıtımına, turizmine ciddi katkı sağlamaya devam edecektir ve katlanarak büyüyecektir"

07 Nisan 2019 Pazar 22:04
Adana 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

ADANA (AA) - Türkiye Jokey Kulübünce, Adana 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 3. Portakal Çiçeği Koşusu gerçekleştirildi.

Koşu, Yeşiloba Hipodromu'nda, 4 ve yukarı yaştaki İngiliz safkanların katılımıyla 1300 metre çim pistte gerçekleştirilirken, ödül olarak 60 bin lira verildi.

Yarışta jokeyliğini Sadettin Boyraz'ın yaptığı, Kazım Yararel'in atı "Cheri Cheri Lady" birinci oldu.

Yarışın ardından düzenlenen törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş atın sahibi Kazım Yararel'e, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar kazanan atın antrenörü İbrahim Bekiroğulları'na, "Nisan'da Adana'da" Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da jokey Sadettin Boyraz'a plaket verdi.

Vali Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki etkinliğin şimdiye kadar yapılmış en iyi ve en fazla ilgi gören karnavallardan olduğunu belirtti.

Karnavalın açılış gününe 700 bin kişinin katıldığını ve bu rakamın kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Demirtaş "Karnavalda herhangi bir asayiş problemi olmadı. Bizi en fazla mutlu eden yönü bu. Huzur ve güvenlik içerisinde karnavalımızı sonlandırdık." dedi.

- "Yaklaşık 250 bin kişi şehir dışından geldi"

"Nisan'da Adana'da" Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ise 7 yılda karnavalın çok büyüdüğüne işaret ederek, bu yıl düzenlenen etkinliği Adana halkı olarak alınlarının akıyla tamamladıklarını vurguladı.

Şehir dışından yaklaşık 250 bin kişinin geldiği aktaran Bozkurt, yüzlerindeki gülümsemeleriyle insanların Adana sokaklarını doldurduğunu ifade etti.

Bozkurt, spor ve sanat gibi birçok aktivitenin iç içe geçtiği bir karnaval yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Karnaval, önümüzdeki yıllarda bölgemizin, ülkemizin tanıtımına, turizmine ciddi katkı sağlamaya devam edecektir ve katlanarak büyüyecektir. Portakal Çiçeği Koşusu'nun düzenlenmesinden de büyük onur duyduk. Böyle bir koşuyu programlarına almış olmalarından dolayı Türkiye Jokey Kulübüne teşekkür ediyoruz. Bu koşunun her yıl nisan ayının ilk haftasında Adana'da yapılacak olmasından dolayı da onur duyuyoruz."

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 22:04
  1. 3. Portakal Çiçeği Koşusu
  2. 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
  3. Adana

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