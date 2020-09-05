A'dan Z'ye 'Hayat Eve Sığar' uygulaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bireylerin ve toplumun güvenliğini sağlamaya yardımcı olan "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması seyahat öncesi kodu oluştururken, aynı zamanda güvenli bir bölge belirlenir. ve kurallara uymayan işyerlerininde ihbar edilmesine olanak sağlıyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Sosyal Bilimler Komite Üyesi Prof.Dr.Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Mustafa Necmi İlhan, küresel salgın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeniden artmaya başladığını söyledi.

Salgının etkilerinin en aza indirilmesi için önlemlere uyum noktasında toplumsal farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu ifade eden İlhan, maske-fiziksel mesafe-hijyen kuralının yanı sıra birçok önlemin de hayata geçtiğini söyledi.

Doğru bilgi aktarımı ve çocuktan yetişkine, kronik hastalığı olanlara kadar birçok yürüyüşte yaşlı grubun hastalıkla mücadelede en önemli adımlardan birini oluşturduğunu vurgulayan İlhan, Türkiye'de de benzer çalışmalar yapıldığını hatırlattı .

Bunlardan birinin "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması olduğunu hatırlatan İlhan, hayatı çok kolaylaştıran çok pratik bir uygulama olduğunu söyledi.

Uygulamanın cep telefonlarına kurulduğunda rahatlıkla kullanılabileceğini belirten İlhan, uygulamada "HES Kodlarım", "HES Kodunu Kontrol Et", "Bildir", "Alan Karakodunu Oku" ve "Sağlık Durumu" bölümleri olduğunu açıkladı.

İlhan ayrıca "Yoğunluk" ve "Akrabalarım" başlıklı bölümlerde yer aldığını anlatarak başvurularla ilgili şu bilgileri verdi:

"HES, hayatımızın pandemik döneminde hayatımızın birçok alanında kullanabileceğimiz bir uygulamadır. Her neyse, gezilere çıkmadan önce HES kodunu kullanmamız isteniyor. Bir yere giderken bakabiliriz. gidilecek yerin yoğunluğu ve buna göre karar verilir.Hafta sonu pikniğe gitmek, yürüyüşe çıkmak veya tek yerde kalmak istiyoruz.Uygulamada, Kovid-19 yoğunlaşmasını bulunduğu bölgelerde görebiliyoruz. gitmek istiyoruz. yoğunluk haritası Türkiye'nin her yerini gösteren kapsamlı bir içerik sağlıyor. "

"Yoğunluk" bölümüne tıklandığında lokasyonun frekans seviyesinin Kovid-19 açısından renkli göründüğünü gösteren İlhan, uygulamaya basıldığında alanın genişletilebileceğini ve daha derinlemesine inceleme yapılabileceğini kaydetti. sokağa ve apartmana kadar yapılabilir.

Prof.Dr.İlhan, bölgedeki kırmızı alan arttıkça o bölgedeki vaka sayısının arttığının anlaşılması gerektiğini belirtti. İlhan, bir güvenlik uygulaması olduğunun altını çizerek, "Navigasyonu nasıl kullanıyoruz, güvenliğimizi bu uygulama gideceğimiz yeri bilmek çok önemli. Bunun hakkında Türkiye'nin çevresinde bilgi sahibiyiz." dedi.

"Kişinin sağlığındaki değişiklik HES kodunda görünür"

İlhan, otobüs, uçak ve tren yolculuğu için zorunlu hale getirilen HES kodunun ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda da kullanıldığını belirtti.

“Kişinin sağlığında bir değişiklik olduğunda bu bilgi otomatik olarak HES kodunda görünür. Yani Kovid-19 pozitif olduğunda kişi seyahatine kabul edilmiyor. Örneğin, uçağa bindiniz ve uçaktaki bir kişinin Kovid-19 pozitif olduğu belirlendi. HES kodu sayesinde o uçağa binen diğer kişilere ulaşılması da sağlanıyor." dedi.

Kodun HES kodu butonuna tıklandığında Yeni kod ekle bölümünden alınabileceğini belirten İlhan, "HES kodunu sorgulamak mümkündür. Siz veya eşiniz ile kayıt olan çocuklar için de HES kodu alınabilir. " dedi.

"Bir yerde yoğunluk varsa, o yeri bildirmek doğru bir yaklaşımdır"

İlhan, uygulamaya yeni bir uygulama olarak "İhbar" bölümünün de eklendiğini belirterek, "Vatandaşlar şüpheli bir durum olduğu düşünülürse burada bildirim yapabilecek. Yani vatandaşlar bir "Bildir" uygulaması ile gönüllü denetçi. Bazen kurallara uymayanları uyarmak sorun olabiliyor. Bir yerde bu noktada yoğunluk varsa, o yeri bildirmek doğru bir yaklaşımdır. herkes için koronavirüse tehdit oluştur. "diye konuştu.

Burada verilen kişisel bilgilerin hiç kimse ile paylaşılmayacağını belirten, ekrandaki metin ile bilgilendirilen kişiye de iletildiğini ve bu butona tıklandığında işletme adı, açıklama, adres bilgilerinin alınabileceğini söyledi. girilir ve istenirse fotoğraf eklenebilir. İlhan, "Maske kuralına uyulmaz, düğün yapılır." Ne olduğu yazılır. Fotoğraflar da belli bir ispat oluşturmak için kullanılabilir. "Dedi.