A’dan Z’ye ‘evde karantina’ hakkında bilinmesi gerekenler

Uzmanlara göre hastaların özel tuvaleti olan ve dışarı açılan bir pencere-kapı ile kolayca havalandırılan ayrı bir odada yalnız istirahat etmesi gerekiyor.



Hastanın yemeklerini de odasında yemesi, kaldığı oda dışına çıkması zorunlu olduğunda ise mutlaka tıbbi maske kullanması çok önemli. Eve ziyaretçi kesinlikle kabul edilmemeli ve ev sık sık havalandırılmalı.



Hastanın kullandığı tabak, bardak ayrı olmalı, bulaşık makinasında yüksek ısı ve uzun programda 70 derecede ya da elde sıcak suyla yıkanmalı. Giysiler ve yatak çarşafları yine 70 derece ve üzeri sıcaklıkta ayrı olarak yıkanmalı.



Hastaya yemeğinin, tıbbi maske ve eldiven takmış yakınları tarafından kapıdan verilmesi en uygun yöntem.



Ortak tuvalet kullanılıyorsa her kullanımdan sonra lavabo, tuvalet, kapı kolları alkol bazlı dezenfektan ya da çamaşır suyu ile temizlenmeli.



Havlu olarak kağıt havlu-peçete kullanılması ve bunların biriktirilmeden ağzı bağlı torba ile çöpe atılması en güvenli yol.



Hasta yakınları bir çizelge oluşturarak günlük ateş ve semptomların seyrini kaydetmeli. Hastanın birlikte yaşadığı aile bireyleri de 14 gün izolasyon altında kalmalı ve hastalık semptomları açısından kendilerini izlemeli. Hastanın eşyalarıyla temas sonrası eller 20 saniye sabunla yıkanarak alkol bazlı dezenfektan ya da kolonya ile temizlemeli. Hastanın durumunda düşmeyen ateş, solunum zorluğunun artması gibi durumlarda sağlık ekiplerine haber verilmeli.

Tansiyon, kalp hastalığı, diyabet, KOAH, astım gibi kronik hastalıkları bulunanlar tedavilerine ara vermemeli.