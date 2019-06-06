0553 313 94 23

"Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Adamın birisi geçerken bana 'Akıllı ol Soylu' dedi. Adamla ilgili araştırma yaptık. Adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Nasıl kirli ilişkilerin sahibi olduğunu, onu oraya onların nasıl gönderdiğini, nasıl bir tezgah içerisinde olduklarını Türkiye bir-iki gün içerisinde anlar. Öyle bir derin ilişkileri var"

06 Haziran 2019 Perşembe 21:22
"Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adamın birisi geçerken bana 'Akıllı ol Soylu' dedi. Adamla ilgili araştırma yaptık. Adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Nasıl kirli ilişkilerin sahibi olduğunu, onu oraya onların nasıl gönderdiğini, nasıl bir tezgah içerisinde olduklarını Türkiye bir-iki gün içerisinde anlar. Öyle bir derin ilişkileri var." dedi.

Soylu, Küçükçekmece'deki Balkanlı Rumelili ve Trakyalılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneğinin bayramlaşma programına katıldı.

Burada konuşan Soylu, Ramazan Bayramı'nda derneğin üyeleriyle bir araya gelmekten şeref duyduğunu belirterek, huzur içinde nice bayramlara ulaşma dileğini dile getirdi.

Bakan Soylu, Terkos'ta Yeniköy diye bir köyleri olduğunu belirterek, "Annem-babam oradadır. Onları ziyaret edelim, köylüleri ziyaret edelim dedik. Uzun zamandır bir araya gelmemiştik. Bir de biz köyde 700 oy almaya alışığız, bu sefer 550 oya düşmüş. Biraz da hesaplaştık onlarla. 'Neler oldu?' diye. Çok uzun zamandan beri böyle bir alışkanlığımız vardı. Hesaplar bu sefer tutacak inşallah." diye konuştu.

İdlib'te olası bir çatışma sonrasında gelecek olan göçe karşı tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Soylu, "İnşallah böyle bir şey yaşanmaz." dedi.

- "Kızcağız boşanma avukatı çıktı"

İçişleri Bakanı Soylu, para kazandırmadığı için Türkiye'de seçim hukukunu bilen çok az kişi olduğunu, en fazla 30-35 kişinin bu işi bildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazanda sahurdan sonra eve geldik, hanım dedi ki 'Biraz oturalım, konuşalım.' Sohbet ederken baktım televizyonda sarı saçlı bir hanımefendinin anlattıkları merakımı çekmeye başladı. Seçim konuşuyor. Ya bir tanesi doğru olmaz mı? Hepsi karavana. Hanıma dedim ki 'Bu ne hukukçusuymuş acaba, hiç bilmiyor bu.' Hanım 'Bak bakalım.' dedi. Google hazretleri var ya, Google hazretlerine girdik, kızcağız boşanma avukatı çıktı. Alah'ını severseniz, işi istismar etmek için ellerinden geleni yapıyorlar."

- "Burada bir tezgah var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Trabzon'da havalimanında yaşanan tartışmaya ilişkin şunları söyledi:

"Ben oradan çıktım adım attığım gibi 'Her şey çok güzel olacak.' diye bağırmaya başladılar. Şimdi canım sıkılmadı değil. Siyasetin kendine ait bir edebi var. Bu edebin de yani sizin burada (VIP) hakkınız olmamasına rağmen, sizi oraya almışlar. İmamoğlu'nun oradan geçme hakkı olmamasına rağmen demek ki nezaket göstermişler. Ben işin o tarafında değilim. Sonra adamın birisi geçerken bana 'Akıllı ol Soylu.' dedi. 'Akıllı ol' bizim orada tehdittir. Mafyavari, tehditvari bir üsluptur yani. Onun bir cümle sonrası 'Akıllı ol Soylu yoksa aklını alırız.' demektir o. Ben mahallelerde büyüdüm. Sözün nereye geldiğini, nereye gittiğini bilmez miyim? Döndüm ben de ona bir kelime söyledim. Ama baktım burada bir tezgah var. Biz o tezgaha düşmeyelim. Sonra bu tezgahın bedelini Binali Ağabey'e ödettirmeyelim. Şimdi şunu söylemek isterim. Adamla ilgili araştırma yaptık, adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Nasıl kirli ilişkilerin sahibi olduğunu, onu oraya onların nasıl gönderdiğini, nasıl bir tezgah içerisinde olduklarını Türkiye bir-iki gün içerisinde anlar. Öyle bir derin ilişkileri var."

Soylu'ya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, AK Parti ve MHP'nin Küçükçekmece ilçe başkanları ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 21:22
  1. bayramlaşma
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. tezgah

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motoruyla düştüğü dağlık alanda mahsur şahsı ekipler kurtardı
    1. Motoruyla düştüğü dağlık alanda mahsur..
    2. 5 gündür kendisinden haber..
    3. "Kuyumcu dükkanıma biri girdi" ihbarı..
    4. AK Parti Milletvekili Cemil Yaman:..
    5. İran'da flaş gelişme! O bakan istifa..
    6. Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı..
    7. 'Akıllı ol Soylu' diyen kişinin kim..
    8. Dünyaca ünlü yazardan İstanbul..
    9. Macri-Bolsonaro görüşmesi
    10. "Adamla ilgili araştırma yaptık, kim..
    11. İran'da Eğitim Bakanı istifa etti
    12. Hong Kong'da hukukçulardan protesto
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    14. Binali Yıldırım'a Diyarbakır'da yoğun il
    15. Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı..
    16. Bursa'da inanılmaz olay! Çektiği..
    17. İçişleri Bakanı Soylu: "Adamın birisi..
    18. Zonguldak'ta ölü yunuslar karaya vurdu
    19. Kahramanmaraş’ta 8. Kiraz Festivali
    20. Kopan ağaç dalı üç araca zarar verdi
    21. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13..
    22. Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu
    23. Çorum’da 4 ev yandı
    24. Devrilen traktörün altında can verdi
    25. Balıkesir'de gasp ve darp iddiası
    26. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    27. Manisa'da trafik kazası: 8 yaralı
    28. Suriye’ye asker takviyesi devam ediyor
    29. Türkeli’de geleneksel pilav günü..
    30. Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Tuğsuz'a tebrik
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu