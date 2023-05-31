'Adam her girdiği seçimi her şeye rağmen Yine Tek Başına Kazandı'

Tüm olumsuz algı ve yalan propagandalara rağmen milletin iradesinin kazandığını 28 Mayıs 2023 seçimlerinde gördük.

Muhalefetin Avrupa tarafından desteklenmesine rağmen kazandık.

Tüm muhalefetçiklere rağmen millet olarak yine mührün, istikrarın devamı için basıldığına şahit olduk.

Dünyayı saran bir buhran değil birden fazla buhranlara rağmen kazanıldı.

15 Temmuz darbesine, Covid-19 pandemisine, ekonomik yıpratmalara rağmen bu necip milletin feraseti yine kazandı.

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Ayrıca tüm seçim çalışmalarında çalışan vekil adaylarının yanı sıra, ben seçilemem zaten deyip çalışmalara katılmaktan imtina eden şahıslara rağmen tecrübesine dayanarak son asırda siyasi liderliğini konuşturan Recep Tayyip Erdoğan tek başına yine kazandı.

Sosyal medya algısına, tüm dünyada şer odaklarının birleşmesine, tüm terör örgütlerinin birlik olmasına rağmen önce cumhurun sonrada liderin ferasetiyle, adam yine kazandı.

Birçok seçimden daha fazla bir önem arz eden bu yüzyılın seçimini, Reis tek başına yine kazandı.

Allah’ın izni ve inayetiyle adam, tek başına uykusuz kaldı çok çalıştı, ümmet lidersiz kalmasın ülkemin geleceği olan evlatlarımıza müreffeh bir Türkiye bırakalım diye Cumhurbaşkanımız yine tek başına kazandı.

Tüm batı ağızlı yorumcuları, tüm yalan habercileri ve onca olumsuz batılı gazetelerin manşetlerine ve söylemlerine rağmen Türkiye Yüzyılı ışığını dünyaya göstermek için adam yine kazandı.

Millet seçim akşamı. İstanbul Kısıklı ve Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesine coşkuyla koştu. Erdoğan’a destek mahiyetinde yediden yetmişe tüm Ankara halkı mahşeri bir kalabalıkla biz Erdoğan’ın yanındayız dedi ve tüm dünyaya mesajını verdi.

Bu milletin, Erdoğan’ı sevdiğini bir kez daha gösterdiğine şahit olduk.

21 yıllık bir iktidarın yıpranmasına, tüm olumsuz yaptırımlara rağmen Adam, ülke sevgisi ile tek başına kazandı.

Demek ki patates-soğan siyaseti kazanamıyormuş millet iradesinin kazandığını bir kez daha görmüş olduk.

Önemli olan samimiyet ve ülke meselesi olduğunun şuurunda olmasıydı. Hasbilerle hesabilerin seçimiydi bu seçim demek ki hasbi olanlar kazandı.

Kendilerini her defasında biz Atatürk’ün askerleriyiz deyip sonrasında da ne kadar hain, işe yaramaz, terör unsuru varsa arkasına sığındılar. Bunların milletin güvenini de kaybettiğini bir kez daha görmüş olduk. Umarım artık utanırlar, Atatürk’ün adını kendi emellerine kullanmazlar.

Merhum Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun şu sözünü ayrıca hatırlatmak isterim:

“Türkiye ne çektiyse sahte Atatürkçülerden,

Sahte cumhuriyetçilerden,

Sahte milliyetçilerden,

Sahte İslamcılardan,

Sahte demokratlardan ve yalancı siyasetçilerden çekti.”

Siyaseti, sahtecilik ve yalancılıktan kurtarmak lazımdır.

14 Mayıs seçimlerinden sonra depremzede kardeşlerimize muhalefete destek veren zevatların ahlaksızca sosyal medyada ettikleri hakaretlere karşı deprem bölgelerinde istikrarın bozulmaması için yaparsa yine bu adam yapar deyip muhalefete güvenmeyerek halk sandıkta Erdoğan dedi. Yani Adam yine tek başına orda da kazandı.

Maalesef beni en çok üzen hadiselerden biri de SP’nin duruşu, oturduğu masa oldu. Kendilerini milli görüşün partisi olarak lanse edip, katillerden, zalimlerden medet umanlarla aynı karede bulunanlardan utandım. Neden mi? 28 Şubat sürecini unutup çarşaflı teyzelere CHP broşürlerini dağıttırdılar, ümmetin parasıyla kurulan Milli Gazete’nin CHP sözcülüğünü yapmasını gördük…

Cumhurbaşkanımıza algı yalan haberleri yapmalarını da esefle kınıyorum. Yaptığınız ayıptır, günahtır, bu millet sizi de tarihin kara çöplüğüne gömeceğini unutmayın.

Şunu artık anladık ki adam kazanınca tüm Türkiye kazandı. Üzülen biz değil haçlılar oldu... Tüm mazlum coğrafya kazandı. Zulmedenler kaybetti...

Dünya beşten büyüktür diyen adam kazandı... Kan ve gözyaşından beslenenler kaybetti.

Merhum bilge kral Aliya ne demişti “Evlat, Avrupa hiç adil olmamıştır”.

İşte o yüzden adil olan Türkiye kazandı. Adil olanlarla yol yürüyenler kazandı. Adaletsizlik dağıtanlar namus sözü verip sözlerinde durmayanlar kaybetti.

Bu minvalde artık muhalefetin kendini kontrol edip bu kadar yenilgiyi kabul ederek tabanlarını da yenilgiye uğradığını söyleyip bunu da erdemlilik göstererek istifa etmeli ve siyasi hayatını bitirmesi gereklidir.

Ülkeye faydalı muhalefet gelmelidir, proje üreten fayda sağlayanların muhalefet olması önemlidir.

Batıya yönlerini dönmeyi bırakıp yerli ve milli muhalefetlik yapmaları önem arz ediyor. Bunu da tabanın görmesi önemlidir. Artık batıya sırtınızı dönün milletin güvenini kazanın...

Fetö’cüler seçimden önce milleti tehdit ediyordu, şimdi tekrar hesap zamanıdır o tehdit ettiğiniz insanlar, devletinin yanında olduğunu gösterdi. Şimdi ise adam kazanarak milletin güvenini yine kazandı... Sizlerin hesabı yine tutmadı... Bırakın artık hainlik etmeyi bu necip millete ve ülkemize yenildiniz.

Şunu da belirtmeden geçmeyelim; bu seçim sürecinde sandığa sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarını, unutmamak lazım çünkü sandık namustur sözünü yere düşürmediler, sandıklarına sahip çıktılar ve kazandılar. Unutulmamalıdır ki, “Bir mıh bir nalı kurtarır, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu bir ülkeyi kurtarır.”

Ayrıca Cumhur İttifakına destek veren siyasi partileri ve tabanını da ayrıca tebrik ediyorum.

Millet şu mesajı verdi, dik dur eğilme bu millet seninle. Ve başlasın Türkiye Yüzyılı dedi.

Oynanan kirli batılı medyalarının Erdoğan’ı devirmek lazım manşetleri de çöp olmuştur... Kazanamadılar onlar da kaybettiler...

Velhasıl, adam her girdiği seçimi her şeye rağmen yine tek başına kazandı... Vesselâm.