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Adaleti yık, devlet kendiliğinden yıkılır

Gazetemiz okurlarından Mehmet Sağlam, 'Adaleti yık, devlet kendiliğinden yıkılır' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:23
Adaleti yık, devlet kendiliğinden yıkılır

Yüzde 99 uygulanan, hukuk, kanun katliamı olan bir hususu arz ediyorum. Mahalli mahkemenin kararı Yargıtay’a gider. Yeni mezun bir tetkik hakimine verirler. Bir rapor hazırlar. Üyeler imza eder. Emekli Yargıtay Başkanı Ali Alkan beye bu mesele anlatıldığında, “ne yapalım o kadar çok dosya var ki” der. Yani dosya çok diye tetkik hakimi kurbanı olacaksınız. Prosedüre girmeden dosyasını tetkik ettirmek isteyenlerin ücreti mukabilinde tetkik edilse, cinayetlerin çoğundan dönülmüş olur. Adaleti yık, devlet kendiliğinden yıkılır.

Çok sevgili Adalet Bakanım lütfen bu önemli satırları okuyun. Adalet Bakanlığı binamız şahane, saray gibi Yargıtay binalarımız var. Beş kişilik Yargıtay dairesinin yapacağı işi, tek tetkik hakimi yapıyor. Avukatını bul. Tetkik hakimini bulsun. Beyazı siyah yapsın. Yargıtay üyelerinin dosyanın içindekilerden haberi yok. İmzayı at. Adaleti yık. Adalet var de.

Reis-i Cumhurumuz, Adalet Bakanımız hak adalet diye çırpınanlar bu fecaatlarda mahvolan vatandaşların sesini duyun lütfen. Hain ve menfaatçiler baskın çıkmasın. Adaleti yıkılırsa, devlet yıkılır. Vicdanı olan uyansın.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:23
  1. Yargıtay
  2. Emekli Yargıtay Başkanı Ali Alkan
  3. Adalet Bakanlığı

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