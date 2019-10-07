Adalet ve güven

Güngör Büyükçınar

Hepimizin bildiği gibi, adalet mülkün temelidir, bu dünyada adalet bütün insanlar için ekmek gibi su gibi hava gibi bir ihtiyaç. Eğer biz, adaleti ülkemizde istenilen şekilde tesis edemezsek ülkemizde huzur olmaz, güven olmaz, kavga, gürültü, cinayetler, hırsızlıklar bitmez. Güvensizliğin bittiği yerde ise birlik ve beraberlik olmaz. Böyle bir ülkede insanların yüzleri gülse de kalpler, gönüller gülmez. Eğer huzur, güven adaletsizliğe kurban gittiyse o ülkede hile, yalancılık, dolandırıcılık, rüşvet çoğalır, insanlarda güven olmaz. Güven olmayınca da sermayeler birleşmez, sermayeler birleşmeyince de ülkede birçok insan adeta sözde o akıllı geçinen bir avuç faizci insanlar için çalışır.

O faizciler bol bol ceplerini doldururlarken ülkedeki insanlar giderek fakirleşir. Çünkü bu dünyada akıllı geçinen sanayiciler ülkeye sanayiler, teknolojiler, silah sanayileri getirmezler. Onlar, getire getire bu ülkeye ancak her çeşit faizciliği getirirler. Bu nedenle ülkemiz düşman devletlere göre giderek fakirleşir, ekonomi çöker. Çünkü bu, adı TÜSİAD’çı olan zengin holdinglerin pek çoğunun bankaları olup adeta bu ülkede sanayici değil, ancak olsa olsa bu ülkede faizci başı olmuş olurlar. İşte onlar bu ülkede otomobil, otobüs alıp satarlar, kendileri ise yapmayı hiç düşünmezler. Ve yine kendileri her çeşit akıllı cep telefonu, TV’leri alıp pazarlayıp satarlar, fakat kendileri yapmayı düşünmezler. Kendilerinin uçak şirketleri vardır, uçak yapmak için silah yapmak için bir küçük adım bile atmazlar.

Onlar hiç uğraşmadan nerede harcıalem işler varsa o işleri yaparlar. Örneğin marketçilik, otelcilik gibi bedavadan işlerle meşgul olurlar, fakat isimleri Türkiye Sanayiciler Birliği diye kendilerini gururla herkese öyle lanse ederler. Oysa bu sanayici iş adamları din için, vatan için yıllar öncesinden bu yana çalışıp siyasetle uğraşmadan aynen ABD’deki gibi, Avrupa’daki gibi, Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore gibi sanayici iş adamlarının yaptığı gibi silah sanayilerini, otomobil sanayilerini isteselerdi belki onlardan daha iyisini çoktan yaparlardı.

Tabi ülkemize de aynı zamanda bol bol döviz kazandırırlardı. İşte maalesef yine yıllardan beri küçük sanayiler, orta ölçekli sanayiler, üniversiteler eteklerinden bir türlü taşları döküp de bir araya gelememişler. Böylece ülkemizin sanayileri, teknolojileri bir avuç sözde sanayici dedikleri TÜSİAD’çılara kalmış. TÜSİAD’çılar da hep hazır alıp hazır satmışlar. O TÜSİAD’çılardan üç-beş kişi bir araya gelip de doğru dürüst bir akıllı cep telefonu bile yapamamışlar. İşte bunlar hep bizim kendi bencil düşüncelere sahip olup sermayelerimizi de küçük büyük sanayilerde ticaretlerde, tarımda birleştiremediğimizden dolayı halkın ve emeklilerin paralarını kendi bankalarında stok yapıp sadece koca Türkiye’de sanayici dedikleri bir avuç iş adamlarına ve bir avuç zengin takımına paralarımızı maalesef hep peşkeş çektirmişler. Neden mi?

Çünkü güven gitmiş, üç beş kişi esnaf, küçük sanayiciler ise bir araya gelip bir işin ucundan tutma geleneği kalkmış, yardımlaşma, borç alıp vermeler güvensizlik duyguları ile bitmiş ve artık güvensizliğin yerine bugünlerde artık çocuklarımıza güven ismi vermeye başlamışız.