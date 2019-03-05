Adalet Sarayı önünde trafik üç şeritten akıyor

Adana’da trafik akışını rahatlatmak amacıyla geçen yıl çarşı merkezindeki 5 caddeyi tek yön olarak düzenleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, Adalet Sarayı’nın önündeki güvenlik bariyerlerinin bir şerit kaydırarak İnönü Caddesi’nde ulaşımı 3 şeritli hale getirdi. Bu değişiklikle eş zamanlı olarak toplu taşıma araçlarının Atatürk Caddesi’ne dönüşlerinde de rahatlama sağlamak için kaldırım düzenlemesi yapıldı.

2018 yılı başında alternatifli yön planlamalarını toplu taşıma esnafı, sivil toplum örgütleri temsilcileri, iş yeri sahipleri ve vatandaşların görüşlerini alarak şekillendiren ve diyalog zemininde Abidinpaşa, Kızılay, Ali Münif Yeğenağa, İnönü ve Sefa Özler caddelerini tek yön haline getiren Adana Büyükşehir Belediyesi, Adalet Sarayı’nın önündeki güvenlik bariyerlerin yerini değiştirerek trafik akışında rahatlama sağladı. Bariyerler 5 metre taşındı, 3 şeritten geçiş başladı

Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda özel halk otobüsleri ve dolmuş kooperatiflerinin yöneticileriyle durum değerlendirmesi yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bürokratları, talepler doğrultusunda gerekli izinleri alıp, İnönü Caddesi’nde yol genişletme çalışmalarına girişti. Kısa zamanda tamamlanan düzenlemeyle beton güvenlik bariyerleri Adalet Sarayı’na 5 metre yaklaştırıldı. Bu sayede İnönü Caddesi’nde trafik akışı 3 şeritli hale getirildi. Bu bölgede kuyruklar ve beklemeler son bularak, çok kısa sürede geçişler sağlandı.

Buna paralel eş zamanlı olarak İnönü Caddesi’nden gelip, Atatürk Caddesi’nden devam eden toplu taşıma araçlarının geçişinde rahatlama sağlamak üzere kaldırım düzenlemesi yapıldı. Böylece İnönü Caddesi’nde, Atatürk Caddesi girişindeki duraklarda ve Çakmak Caddesi’nden gelişlerde taşıt geçişleri rahatlatıldı.

Toplu taşıma esnaf temsilcileri, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bürokratlarını da davet ederek Adalet Sarayı önündeki iyileştirmeleri yerinde inceledi. Özel halk otobüsü ve dolmuş kooperatifleri yöneticileri, mevcut ağaçlar korunarak ve çevreye zarar vermeden yapılan düzenlemeden duyduklarını memnuniyeti dile getirip, Başkan Hüseyin Sözlü’ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.