Adalet Sağlık ve İçişleri Bakanlığı ile diyanet ve emniyet alımları son dakika kamu kurumları personel alımları 2018

Kamu kurumunda çalışmak isteyen binlerce vatandaşın beklediği fırsat ayağına geldi. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine binlerce yeni personel alımı yapacak. İşte kurumların personel alım başvuru tarihleri. Peki personel alımları nasıl ve nereden yapılacak? İşte 2018 personel alan kamu kurumları ve başvuru detayları...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül son dakika açıklamalarında bulundu. Gül "Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak. 1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız" diyerek bakanlık bünyesinde alınacak personel ile ilgili bilgi verdi.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacak. Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre, MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen ön başvuruları 19-23 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.MEB ayrıca İŞKUR aracılığıyla bin 12 engelli işçi ve 528 eski hükümlü işçi olmak üzere bin 540 sürekli işçi alınacak. Başvuru süreci başladı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 3 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak. Ön başvurular 19 Eylül'e kadar alınacak. Ayrıca 7 bin bekçi alımı yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR ÜZERİNDEN ALIM YAPACAK

Sağlık Bakanlığı iş bulma kurumu İş Kur üzerinden en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5.298 işçi alımı yapacak. İşte Sağlık Bakanlığı alımları ise İŞKUR üzerinden yapılacak.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 80 BİN KİŞİ ALACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplum yararına çalışma programı (TYP) kapsamında 80 bin kişinin işe alınacağını açıkladı. Açıklamaya göre, söz konusu kişiler okulların temizlik bakım ve onarım işlerini yapacak. TYP’ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken, program okulların açılmasıyla birlikte başlayacak" denildi.