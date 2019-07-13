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Adalet parkı açıldı

Çankaya Belediyesinin Hilal Mahallesinde Çankayalılara kazandırdığı Adalet Parkı’nın açılışı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:06
Adalet parkı açıldı

Çankaya Belediyesinin Hilal Mahallesinde Çankayalılara kazandırdığı Adalet Parkı’nın açılışı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı.


Açılış töreninde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Siyasetçinin görevi topluma hizmet etmektir, siyasetçi topluma hizmet ettiği sürece milletin gönlünde yer alır” sözleriyle konuşmasına başladı.


Kılıçdaroğlu, adaletin insanlık için gerekli bir kavram olduğunu vurgulayarak,”Hepimizin huzur içinde yaşaması lazım. Kimliklerimiz, inançlarımız farklı olabilir. Özgürce yaşamak istiyoruz. Mahkemeler adil karar versin istiyoruz, gazeteciler, siyasetçiler, öğrenciler hapiste olmasın istiyoruz. Ve bugün onun için ‘adalet’ diyoruz. Bir yürüyüş başladı, adalet talebi bitti mi hayır, güçlenerek devam ediyor” diye konuştu.



“Adalet Parkımız sizin büyük yürüyüşünüze armağandır”


Açılış törenine ev sahipliği yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de, “Çankaya’da çok büyük eserler inşa ettik, etmeye devam edeceğiz. Bugün burada açtığımız Adalet Parkımız sizin büyük yürüyüşünüze armağandır” ifadelerini kaydetti.


Adalet Yürüyüşü’nün Maltepe’de 9 Temmuz 2017’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşmayı hatırlatan Taşdelen, “Siz, 9 Temmuz yeni bir adımdır, yeni bir iklimdir, yeni bir tarihtir, yeni bir doğuştur demiştiniz. Söylediğiniz gibi oldu ve o tarihten sonra her şey yeniden başladı. O gün ülkenin üstüne çöken bütün karamsarlığı ortadan kaldırdınız. O gün herkese başka bir iklimin mümkün olduğunu gösterdiniz ve biz şimdi iklimin değişip Akdeniz olduğu zamanlardayız. Yerel seçimlerde gördük, partimizin en büyük yerel seçim zaferini kazandırdınız, bizler sizlere inandık, Çankaya olarak sizin neferiniz olmaya devam edeceğiz. Adalet Parkımız, bir sene önce bir gecekondu metruk alanı iken Ankara’nın büyük parklarından oldu. Sizin önderliğinizde, sizin liderliğinizde her şeyin güzel olacağı günler yaşayacağız. Sizinle birlikte yürüyen, kalbi sizinle olan, gelecek güzel günlerin hasretini çeken bütün yurttaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yaşasın Hak Hukuk Adalet” şeklinde konuştu.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra TBMM Başkan Vekili Levent Gök, CHP PM Üyeleri, CHP milletvekilleri, CHP Ankara İl Başkanı, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.


20 bin metrekare


400 metre uzunluğunda koşu parkurundan kondisyon alanına, kum havuzlu çocuk oyun alanından 245 metrekarelik kuru dere yatağına kadar birçok farklı özelliği içinde barındıranpark, 20 bin metrekare toplam alana sahip. Park, 16 bin metrekarelik yeşil alan dokusuyla bölgeye yeni bir nefes alanı olacak.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:06
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